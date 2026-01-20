Großeinsatz nach Brand in Firmengebäude in Lustenau

Von: apa

Ein Brand in einer Lkw-Werkstatt in Lustenau hat in der Nacht auf Dienstag einen Großeinsatz der Feuerwehr und die Evakuierung von vier Wohnhäusern notwendig gemacht. Passanten bemerkten kurz nach Mitternacht Feuer auf dem Dach des Firmengebäudes, das sich innert kürzester Zeit zu einem Großbrand entwickelte. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde ein Handyalarm (AT-Alert) an die Bevölkerung im Rheintal ausgelöst. Verletzt wurde niemand, informierte die Polizei.

Das Feuer war in den frühen Morgenstunden unter Kontrolle, die Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache sollten im Laufe des Tages von der Polizei gemeinsam mit dem Landeskriminalamt aufgenommen werden. Die während der Löscharbeiten gesperrte Dornbirnerstraße (L204) wurde gegen 5.00 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.

Mehrere Explosionen

Die Flammen griffen rasch auf das gesamte Gebäude über. In der Halle waren mehrere neue Lastkraftwagen und Busse abgestellt, einige Fahrzeuge konnten noch in Sicherheit gebracht werden. Ein Heizöltank mit einem Fassungsvermögen von etwa 10.000 Litern wurde von der Feuerwehr gesichert. Während der Löscharbeiten kam es zu mehreren Explosionen, die vermutlich durch Gasflaschen verursacht wurden. Von der Evakuierung ihrer Wohnhäuser im Spechtweg waren zehn Personen betroffen.

Das Großaufgebot der Feuerwehr bestand aus Einsatzkräften aus Lustenau, Dornbirn, Hohenems und Altach. Rund 180 Feuerwehrleute standen im Einsatz.