Aktuelle Seite: Home > Archiv > Großeinsatz nach Brand in Firmengebäude in Lustenau
Die Feuwehr stand in Lustenau im Großeinsatz

Großeinsatz nach Brand in Firmengebäude in Lustenau

Dienstag, 20. Januar 2026 | 09:00 Uhr
Die Feuwehr stand in Lustenau im Großeinsatz
APA/APA/THEMENBILD/HANS KLAUS TECHT
Schriftgröße

Von: apa

Ein Brand in einer Lkw-Werkstatt in Lustenau hat in der Nacht auf Dienstag einen Großeinsatz der Feuerwehr und die Evakuierung von vier Wohnhäusern notwendig gemacht. Passanten bemerkten kurz nach Mitternacht Feuer auf dem Dach des Firmengebäudes, das sich innert kürzester Zeit zu einem Großbrand entwickelte. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde ein Handyalarm (AT-Alert) an die Bevölkerung im Rheintal ausgelöst. Verletzt wurde niemand, informierte die Polizei.

Das Feuer war in den frühen Morgenstunden unter Kontrolle, die Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache sollten im Laufe des Tages von der Polizei gemeinsam mit dem Landeskriminalamt aufgenommen werden. Die während der Löscharbeiten gesperrte Dornbirnerstraße (L204) wurde gegen 5.00 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.

Mehrere Explosionen

Die Flammen griffen rasch auf das gesamte Gebäude über. In der Halle waren mehrere neue Lastkraftwagen und Busse abgestellt, einige Fahrzeuge konnten noch in Sicherheit gebracht werden. Ein Heizöltank mit einem Fassungsvermögen von etwa 10.000 Litern wurde von der Feuerwehr gesichert. Während der Löscharbeiten kam es zu mehreren Explosionen, die vermutlich durch Gasflaschen verursacht wurden. Von der Evakuierung ihrer Wohnhäuser im Spechtweg waren zehn Personen betroffen.

Das Großaufgebot der Feuerwehr bestand aus Einsatzkräften aus Lustenau, Dornbirn, Hohenems und Altach. Rund 180 Feuerwehrleute standen im Einsatz.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Verlust der Artenvielfalt: Kritik an intensiver Landwirtschaft in Südtirol
Kommentare
86
Verlust der Artenvielfalt: Kritik an intensiver Landwirtschaft in Südtirol
Bozen: Bekannter Straßenmusiker erhält Geldstrafe
Kommentare
75
Bozen: Bekannter Straßenmusiker erhält Geldstrafe
“Hier wird ein Ghetto inszeniert, das es nicht gibt”
Kommentare
45
“Hier wird ein Ghetto inszeniert, das es nicht gibt”
Meloni warnt Trump: Neue US-Zölle wären ein Fehler
Kommentare
31
Meloni warnt Trump: Neue US-Zölle wären ein Fehler
Autoreifen: Quelle von Mikroplastik-Belastung in der Luft
Kommentare
31
Autoreifen: Quelle von Mikroplastik-Belastung in der Luft
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 