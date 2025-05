Tote Frau in Graz – Festgenommener Nachbar geständig

Von: apa

Ein 53-jähriger Mann steht im Verdacht, seine 72-jährige Nachbarin am Freitag in Graz bei einem Streit tödlich verletzt zu haben. Der Mann war noch am Freitag festgenommen worden. In ersten Einvernahmen zeigte er sich geständig, teilte ein Polizeisprecher am Samstag auf APA-Anfrage mit. Details zum Tathergang und einer möglichen Tatwaffe lagen zunächst nicht vor. Die Obduktion des Leichnams soll laut Polizei noch am Samstag mehr Klarheit bringen.

Die 72-Jährige war am Freitag in der steirischen Landeshauptstadt in einem Innenhof eines Mehrparteienhauses mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden worden und schließlich noch an Ort und Stelle verstorben. Die Polizei wurde kurz nach 12.30 Uhr vom Roten Kreuz alarmiert. Der 53-jährige Nachbar wurde noch am Nachmittag in seiner Wohnung in dem Haus festgenommen, nachdem er sich verdächtig verhalten hatte und bei einer Befragung aus der Wohnung flüchten wollte.

Medienberichte, dass ein jahrelanger Nachbarschaftsstreit eskaliert sei, wollte die Exekutive nicht bestätigen. Hinweise auf zurückliegende Nachbarschaftskonflikte lägen vor, und diesen werde im Zuge der Ermittlungen nachgegangen, so der Polizeisprecher.