Aktuelle Seite: Home > Archiv > Totes Baby auf Carportdach entdeckt
Polizei ermittelt wegen Gewaltdelikts

Totes Baby auf Carportdach entdeckt

Dienstag, 30. September 2025 | 15:36 Uhr
Polizei ermittelt wegen Gewaltdelikts
APA/APA/THEMENBILD/HARALD SCHNEIDER
Schriftgröße

Von: apa

Ein totes Neugeborenes ist am frühen Dienstagnachmittag in einer Wohnsiedlung im südwestlichen Grazer Bezirk Wetzelsdorf entdeckt worden. Es liege der Verdacht eines Gewaltdelikts vor, sagte ein Polizist zur APA. Das Neugeborene ist auf dem Dach eines Carports bei einem zweistöckigen Mehrparteienhaus gefunden worden, ein Nachbar hatte es entdeckt und die Polizei verständigt. Das Landeskriminalamt Steiermark ermittelt, nach den Bewohnern des Hauses wird gesucht.

Der Nachbar hatte vor 13.00 Uhr das Kind auf dem Dach des Carports entdeckt, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Bei näherem Hinsehen dürfte er gesehen haben, dass es sich um ein Neugeborenes handelt und hatte die Polizei verständigt. Die Tatortgruppe war am frühen Nachmittag bereits an der Arbeit, die Polizei führte in der Straße Umfeldbefragungen durch. Die Bewohner des Hauses waren vorerst nicht auffindbar, nach ihnen werde gesucht, hieß es.

Die schmale Straße südlich der Peter-Rosegger-Straße ist von einer Ansammlung von kleineren Mehrparteien- und Einfamilienhäusern gesäumt. Die Gegend gilt als ruhiges Viertel.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Pius Leitner kritisiert „Vermenschlichung“ von Hunden
Kommentare
67
Pius Leitner kritisiert „Vermenschlichung“ von Hunden
US-General tritt Verschwörungstheorie um Dritten Weltkrieg los
Kommentare
52
US-General tritt Verschwörungstheorie um Dritten Weltkrieg los
Illegale Bärenfunde lösen Ermittlungen aus
Kommentare
41
Illegale Bärenfunde lösen Ermittlungen aus
Steht die Zweisprachigkeit in Frage?
Kommentare
37
Steht die Zweisprachigkeit in Frage?
Geplanter Nationalfeiertag am 4. Oktober: Ja oder Nein?
Kommentare
27
Geplanter Nationalfeiertag am 4. Oktober: Ja oder Nein?
Anzeigen
Unternehmen und digitale Innovation in Südtirol zwischen neuen Herausforderungen und Chancen
Unternehmen und digitale Innovation in Südtirol zwischen neuen Herausforderungen und Chancen
Die digitale Transformation
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 