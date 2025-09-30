Totes Baby auf Carportdach entdeckt

Von: apa

Ein totes Neugeborenes ist am frühen Dienstagnachmittag in einer Wohnsiedlung im südwestlichen Grazer Bezirk Wetzelsdorf entdeckt worden. Es liege der Verdacht eines Gewaltdelikts vor, sagte ein Polizist zur APA. Das Neugeborene ist auf dem Dach eines Carports bei einem zweistöckigen Mehrparteienhaus gefunden worden, ein Nachbar hatte es entdeckt und die Polizei verständigt. Das Landeskriminalamt Steiermark ermittelt, nach den Bewohnern des Hauses wird gesucht.

Der Nachbar hatte vor 13.00 Uhr das Kind auf dem Dach des Carports entdeckt, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Bei näherem Hinsehen dürfte er gesehen haben, dass es sich um ein Neugeborenes handelt und hatte die Polizei verständigt. Die Tatortgruppe war am frühen Nachmittag bereits an der Arbeit, die Polizei führte in der Straße Umfeldbefragungen durch. Die Bewohner des Hauses waren vorerst nicht auffindbar, nach ihnen werde gesucht, hieß es.

Die schmale Straße südlich der Peter-Rosegger-Straße ist von einer Ansammlung von kleineren Mehrparteien- und Einfamilienhäusern gesäumt. Die Gegend gilt als ruhiges Viertel.