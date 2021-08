1.226 Corona-Infektionen, 10.499 aktive Fälle in Österreich

In Österreich sind in den vergangenen 24 Stunden 1.226 Corona-Neuinfektionen gemeldet werden, wieder deutlich mehr als im Sieben-Tages-Schnitt (991). Die Zahl der aktiven Fälle stieg auf insgesamt 10.499 – so viele aktuell infizierte Menschen hatte es zuletzt Mitte Mai gegeben. Auch auf den Intensivstationen gab es einen Anstieg: Am Donnerstag mussten dort 68 Patienten behandelt werden, neun mehr als am Vortag, geht aus den Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium hervor.

Von: apa