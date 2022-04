100 Euro Strafe für 26.000 Über-50-Jährige

So viele ließen sich in Südtirol nicht impfen

Bozen – Am 15. Februar ist die Impfpflicht für Personen im Alter ab 50 Jahren in Kraft getreten. Seit 4. April stellt der Staat die ersten Strafen aus. In Südtirol werden rund 26.000 Personen zur Kasse gebeten. Weil sie sich nicht gegen das Coronavirus impfen ließen, werden nun 100 Euro fällig.

Weil die Maßnahmen gelockert wurden, dürfen Personen ab 50 inzwischen wieder zurück zu ihrem Arbeitsplatz. Der einfache Grüne Pass, den man auch mit einem negativen Testergebnis erlangt, reicht aus. Trotzdem bleibt die Strafe aufrecht.

Wie der Direktor der Rechtsabteilung im Südtiroler Sanitätsbetrieb laut einem Bericht der italienischen Tageszeitung Alto Adige bestätigt, sind die ersten Bescheide der Agentur für Einnahmen bereits zugestellt worden. Rund 50 Personen haben dem Sanitätsbetrieb mittels Pec-E-Mail bereits geantwortet und eine vermeintliche Begründung geliefert, warum sie sich nicht impfen ließen und deshalb die Strafe nicht bezahlen müssen.

Diese Möglichkeit steht den Betreffenden innerhalb von zehn Tagen nach Erhalt der Zahlungsaufforderung auch offen. Sollte die Frist verstreichen oder kein triftiger Grund vorliegen, verschickt die Agentur für Einnahmen in den darauffolgenden sechs Monaten eine Lastschriftanzeige.

Für den Sanitätsbetrieb bedeutet dies eine Menge zusätzlicher Bürokratie – vor allem wenn man bedenkt, dass viele eingefleischte Impfgegner nicht wirklich gesundheitliche Gründe nennen, weshalb eine Coronaschutzimpfung ein Risiko für sie darstellen könnte. Vielmehr heben die meisten die vermeintliche Verfassungswidrigkeit der Impfpflicht hervor. Wie bereits in den Rekursen von ungeimpften Sanitätsangestellten festgestellt wurde, liegt eine solche Verfassungswidrigkeit allerdings nicht vor.

Gleichzeitig werfen Impfgegner der öffentlichen Verwaltung Diskriminierung und sogar fahrlässige Tötung oder Körperverletzung vor – wegen vermeintlicher Schäden des in ihren Augen nach wie vor experimentellen Impfstoffs. Auch diese Behauptungen sind aus wissenschaftlicher und aus juristischer Sicht haltlos.



Datenquelle: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del Governo Italiano | Open Data su consegna e somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in Italia.

Der Prozentwert der Geimpften bezieht sich auf die Gesamtbevölkerung. Die Boosterimpfung wird getrennt angezeigt.