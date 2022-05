103-Jährige kämpft um österreichische Staatsbürgerschaft

Schenna – “Ich bin als Österreicherin geboren und will als Österreicherin sterben”. Dies ist der Wunsch der 103-jährigen Hermine Orian, die am 23. April 1919 in Kurtatsch geboren wurde. Zu jenem Zeitpunkt gehörte Südtirol noch zu Österreich, obwohl es bereits von der italienischen Armee besetzt worden war. Monate später kam es zu der Unterzeichnung des Abkommens von Saint-Germain-en-Laye (unterzeichnet am 10.09.1919, Inkrafttretung am 16.7.1920), womit Südtirol offiziell in das italienische Staatsgebiet eingegliedert wurde.

Bereits als 13-jähriges Mädchen war Orian als Katakomben-Lehrerin bis Kriegsende tätig, wofür sie in den 1960er-Jahren einen Verdienstorden des Landes Tirol und zahlreiche andere Ehrungen erhielt. Nach ihrer Heirat zog sie nach Schenna, wo sie Mutter von zwei Kindern wurde und bis heute ansässig geblieben ist. Seit zehn Jahren verfolgt die sich immer noch in guter Verfassung befindenden Urgroßmutter jedoch einen Traum, den sie sich sehnlichst zu erfüllen wünscht: Den Erhalt der österreichischen Staatsbürgerschaft. Vor einiger Zeit hatte die 103-Jähirge bereits einen entsprechenden Antrag in Wien gestellt, der jedoch abgelehnt wurde, so berichtet die Tageszeitung Alto Adige.

Aus diesem Grund nahm sich der Andreas-Hofer-Bund ihrer Sache an: “Gleichzeitig mit der Berufung gegen die Ablehnung des Staatsbürgerschaftsantrags haben wir das Verfahren für die Verleihung der Staatsbürgerschaft aufgrund besonderer Verdienste eingeleitet”, erklärt Alois Wechselberger, Vertreter des Bundes. Die Regierung in Wien zieht es indes vor, nicht öffentlich zu intervenieren. Darüber hinaus soll Bundespräsident Alexander Van der Bellen bekräftigt haben, dass er sich aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht in die Angelegenheit einmischen könne, erklärt Wechselberger. “Aber die Zeit droht uns davonzulaufen”, gibt dieser angesichts des hohen Alters Orians abschließend zu bedenken.