117 Tote durch Sturzfluten und Erdrutsche in Pakistan

Von: APA/AFP

Bei Sturzfluten und Erdrutschen infolge starker Regenfälle sind im Norden Pakistans mindestens 117 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 110 Menschen seien innerhalb eines Tages in der bergigen Provinz Khyber Pakhtunkhwa, die an Afghanistan grenzt, umgekommen, teilte die örtliche Katastrophenschutzbehörde am Freitag mit. Weitere sieben Menschen wurden nach Angaben des Zivilschutzes im benachbarten pakistanischen Teil der Region Kaschmir getötet.

Im Bezirk Bajaur in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa wurden mehrere Häuser vom Starkregen weggespült, wie die Katastrophenschutzbehörde der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Der pakistanische Wetterdienst sprach für den Nordwesten des Landes eine Warnung wegen heftiger Regenfälle aus und rief Menschen dazu auf, gefährdete Gebiete zu meiden.

Laut Experten “ungewöhnlicher” Monsun

Während der Monsunzeit kommt es in Pakistan regelmäßig zu sintflutartigen Regenfällen. Den Monsun in diesem Sommer, durch den bisher mehr als 320 Menschen ums Leben kamen, stuften Experten allerdings als “ungewöhnlich” ein. Im Juli verzeichnete die Provinz Punjab, wo fast die Hälfte der 255 Millionen Einwohner Pakistans lebt, 73 Prozent mehr Regen als im Vorjahr und mehr Todesfälle als während des gesamten vorherigen Monsuns.

Sturzfluten und Erdrutsche sind in der Monsunzeit, die in der Regel im Juni beginnt und Ende September abklingt, üblich. Durch den Klimawandel werden Unwetter weltweit laut Experten aber extremer und häufiger. 2022 hatte der Monsun ein Drittel von Pakistan unter Wasser gesetzt, 1.700 Menschen starben.