Gewitterfront sorgt für Überschwemmungen – VIDEO

Bozen – Eine heftige Gewitterfront zieht durchs Land und die Feuerwehren sind in den betroffenen Ortschaften bereits zu mehreren Einsätzen ausgerückt.

Viel Wasser rinnt in den Bächen, die Geröll und Material mit sich tragen, wie etwa in Antholz. Muren lösen sich.

#EINSATZINFO: 05.08.22 – Eine heftige Gewitterfront zieht durchs Land und die Feuerwehren sind in den betroffenen Ortschaften bereits zu mehreren Einsätzen ausgerückt! (Video aus Antholz) 🚒 ⛈ #Infointervento: 05.08.22 – Violenti temporali si abbattono su diverse zone dell'Alto Adige. Nelle zone colpite i Vigili del Fuoco hanno effettuato giá numerosi interventi! (Video di Anterselva) Posted by Landesfeuerwehrverband Südtirol on Friday, August 5, 2022

In Gassl in Olang waren die Auswirkungen des Gewitters ebenfalls deutlich zu spüren. Die Wassermassen schoben eine ganze Fuhre Holz vor sich her.

#EINSATZINFO: 05.08.22 – Heftiges Unwetter in Gassl / Olang 🎥 Privat #Infointervento: 05.08.22 – Violento temporale a Valdaora. Posted by Landesfeuerwehrverband Südtirol on Friday, August 5, 2022

Auch in Pflersch ist er Bach über die Ufer getreten und hat die Straße verlegt. Die Freiwilligen Feuerwehren sind im Einsatz.

#EINSATZINFO: 05.08.22 – Eine heftige Gewitterfront zieht durchs Land und die Feuerwehren sind in den betroffenen Ortschaften bereits zu mehreren Einsätzen ausgerückt! (Video aus Pflersch) 🚒 ⛈ #Infointervento: 05.08.22 – Violenti temporali si abbattono su diverse zone dell'Alto Adige. Nelle zone colpite i Vigili del Fuoco hanno effettuato giá numerosi interventi! (Video di Fleres) Posted by Landesfeuerwehrverband Südtirol on Friday, August 5, 2022

Zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt sind rund 50 Freiwillige Feuerwehren – unter anderem auch in Bruneck, Olang, Geiselsberg, in St. Vigil in Enneberg und Gossensaß.