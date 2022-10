120 Tote bei Brückeneinsturz in Indien

Die Anzahl der Toten nach dem Einsturz einer Fußgängerbrücke im Westen Indiens ist auf mindestens 120 gestiegen. Der Polizeichef der Stadt Morbi im Bundesstaat Gujarat, in der sich das Unglück ereignete, ging davon aus, dass die Zahl mit Fortschreiten der Rettungsaktion weiter steigt. Seinen Angaben zufolge sind mehr als 130 weitere Menschen gerettet worden. Tragkabel der Brücke gaben nach, als sich rund 500 Menschen zu religiösen Ritualen auf oder nahe der Brücke befanden.

Die aus der britischen Kolonialzeit stammende, 233 Meter lange und 1,50 Meter breite Hängebrücke über den Fluss Machchhu war nach siebenmonatigen Reparaturarbeiten erst am Mittwoch wieder geöffnet worden.

Zu der Ursache des Unfalls gab es zunächst keine offiziellen Angaben. In Medienberichten hieß es, möglicherweise habe die Konstruktion der Last zu vieler Menschen nicht standgehalten. Das Büro von Premierminister Narendra Modi kündigte auf Twitter Entschädigungen für die Familien der Opfer an.

Auf Bildern und Videos in sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie das Bauwerk in der Mitte auseinanderzubrechen scheint und mehrere Menschen sich festklammern, um nicht ins Wasser zu stürzen.