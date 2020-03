140 Personen in Österreich positiv auf Coronavirus getestet

Am Montag ist die Zahl von Personen, die sich mit Covid-19 angesteckt haben, von 112 auf 140 gestiegen. 36 Fälle gab es laut Gesundheitsministerium in Niederösterreich, Wien folgte mit 35 danach. In Tirol stieg die Zahl um 16 Fälle auf 25. In der Steiermark wurden 16 Menschen positiv getestet, in Oberösterreich elf, in Salzburg neun, im Burgenland vier, in Vorarlberg drei und Kärnten eine Person.

In Tirol sind am Montag 16 weitere positive Coronavirus-Fälle dazugekommen, alle davon im Bezirk Landeck. Bei 15 Fällen gibt es einen unmittelbaren Zusammenhang zu einem 36-jährigen Barkeeper aus Norwegen, der vergangene Woche im Bezirk Landeck positiv auf das Virus getestet worden war, teilte das Land mit. Alle Patienten würden einen milden Krankheitsverlauf aufweisen und seien in einem “sehr guten Zustand”, wie es gegenüber der APA hieß.

Alle Fälle betreffen den Bezirk Landeck – 14 wurden in Ischgl positiv getestet, ein Patient in Kappl. 14 dieser 15 Personen stammen aus dem unmittelbaren Arbeitsumfeld des Norwegers. Bei einer Person handelt es sich um eine enge Kontaktperson aus dem sozialen Umfeld einer nun erkrankten Mitarbeiterin jener Bar in Ischgl, in der der Norweger gearbeitet hatte.

Ein weiterer positiver Test wurde indes in der Gemeinde Pettneu am Arlberg verzeichnet. Dieser Fall steht laut Land im unmittelbaren Zusammenhang zu einem weiteren Norweger. Dieser hatte sich in einer Ferienwohnung aufgehalten und war am Donnerstag vergangener Woche positiv getestet worden.

Die in Pettneu getestete Person befand sich bereits in Quarantäne. Alle weiteren Erkrankten wurden ebenso abgesondert und befanden sich nun ebenso in Quarantäne. Die Erhebungen der Gesundheitsbehörden waren im Gange, routinemäßige Abklärungen würden durchgeführt.

“Die Gesundheitsbehörden unternehmen auch große Anstrengungen, weitere Abklärungen über mögliche Kontakte zu erheben, die einige Wochen zurückreichen”, erklärte Anita Luckner-Hornischer von der Landessanitätsdirektion. Es könne auch nicht ausgeschlossen werden, dass es eine Verbindung zu einem Teil der in Island positiv getesteten Personen gibt, die sich kürzlich ebenso in Ischgl in eben jener Bar aufgehalten hatten.

In Tirol sind somit derzeit 23 Personen am Coronavirus erkrankt. Das italienische Pärchen, die ersten beiden Fälle in Österreich, ist mittlerweile wieder gesund.

In Vorarlberg wurde am Montag die dritte bestätigte Infektion mit dem Coronavirus bekannt. Bei der infizierten Person handelt es sich um die Frau eines 49-jährigen Mannes aus Dornbirn, der am Sonntag positiv getestet worden war. Er und seine Familie waren noch am Sonntag in häusliche Isolation genommen worden, informierte die Landessanitätsdirektion.

Der 49-Jährige hat sich aller Wahrscheinlichkeit nach bei einem Südtirol-Aufenthalt mit dem Virus angesteckt. Die Erhebung der Kontaktpersonen seiner Frau waren am Montagnachmittag im Gang.

In Vorarlberg wurden bisher 129 Personen auf das Coronavirus getestet. Bei drei Personen fiel der Test positiv aus, bei 107 negativ. 19 Verdachtsfälle befanden sich noch in Abklärung.

In Oberösterreich wurde am Montag eine neue Infektion mit dem Coronavirus bestätigt. Erstmals wurde in diesem Bundesland ein Patient in ein Spital, in das Landeskrankenhaus Steyr, gebracht, wo er isoliert behandelt wird. Die Erkrankung verlaufe laut Informationen des Landes bisher mild.

Bei dem Erkrankten handelt es sich um einen Lkw-Fahrer aus dem deutschen Bundesland Baden-Württemberg. Der Mann hatte bereits dort mit einem Patienten Kontakt, teilte das Land mit. Nach dessen Ankunft in Oberösterreich zeigte er entsprechende Symptome. Er wurde mit einem Infektionstransport in das Landeskrankenhaus Steyr gebracht.

Damit ist die Zahl der Corona-Fälle in Oberösterreich auf zehn gestiegen. Die anderen neun Infizierten werden daheim in Quarantäne gepflegt.

Im Burgenland begann das Rote Kreuz am Montag unterdessen mit mobilen Coronavirus-Tests. Bisher wurden die Verdachtsfälle von den Amtsärzten getestet, nun übernehmen zwei spezielle Einsatzteams, von denen eines in Eisenstadt und eines in Oberwart stationiert ist, bestätigte das Amt der Landesregierung am Montag gegenüber der APA einen Bericht des “ORF Burgenland”.

Polizei und Bundesheer stehen unterdessen in Sachen Coronavirus in permanenter Abstimmung. Einsatzszenarien und Mannschaftstärken werden ständig überprüft und evaluiert, sagten Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Innenminister Karl Nehammer (beide ÖVP) bei einem gemeinsamen Auftritt Montagfrüh. Konkrete Zahlen zu den zur Verfügung stehenden Kräften nannten sie aber nicht.

Der Corona-Einsatz des Heeres hält sich derzeit noch in Grenzen, die Soldaten unterstützen die Hotlines der AGES und haben Schutzmasken verteilt. “Wir sind in allen maßgeblichen Gremien vertreten”, sagte Verteidigungsministerin Tanner. Das Bundesheer prüfe unter anderem die Bereitstellung von Unterkünften und anderen Dinge, die im “Kriterienkatalog des Gesundheitsministeriums” vorgesehen seien. “Wir sind die Reserve der Republik, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind.” Innenminister Nehammer lobte die gut funktionierende Zusammenarbeit zwischen Polizei und Bundesheer.

Der Krisenstab im Innenministerium beobachtet die aktuelle Entwicklung jedenfalls mit Argusaugen. Eine Situation wie in Italien sei aber mit jener in Österreich nicht vergleichbar, meinte der Sprecher des Krisenstabs, Detlef Polay. Daher seien Einschränkungen wie in Italien hierzulande vorerst kein Thema, hieß es.

Das Schließen von Kindergärten, Schulen und Universitäten ist im Moment demnach nicht angedacht. Maßnahmen in diesem Bereich wären von den zuständigen Ministerien zu setzen, sagte Polay. Was die Umsetzung der Fieber-Kontrollen an der Grenze zu Italien betrifft, die punktuell durchgeführt werden sollen, “sind dafür die Gesundheitsbehörden zuständig”, hielt Polay fest. Wenn notwendig, leiste die Exekutive dabei Hilfe.

Hinsichtlich der Frage nach dem Risiko von Großveranstaltungen in Zeiten der Coronavirus-Krise verweist das Gesundheitsministerium auf eine Checkliste, die Veranstaltern und Behörden bei der Risikobewertung helfen soll. Die Checkliste wurde gemeinsam mit dem Österreichischen Roten Kreuz erstellt. Sie enthält mögliche Auflagen und führt Gründe auf, die eine Untersagung bewirken können.

“Die aufgrund des Coronavirus-Ausbruchs zu setzenden Maßnahmen unterliegen einer ständigen Evaluierung durch den Krisenstab und werden an den Verlauf der Entwicklung bei den Krankheitsfällen gegebenenfalls jederzeit angepasst. Die Veranstaltungsbehörden – in den meisten Fällen handelt es sich abhängig von der Art der Veranstaltung um Bezirksverwaltungsbehörden – beurteilen und entscheiden im Einzelfall, ob eine Veranstaltung genehmigt wird”, hieß es am Montag aus dem Gesundheitsministerium.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner sprach sich indes am Montag für die Absage von Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern aus, um die Ausbreitung des Coronavirus in Österreich einzudämmen. “Das wäre notwendig und sinnvoll”, meinte Rendi-Wagner gegenüber der Tageszeitung “Österreich”. Auch Familienfeste und größere Menschenansammlungen solle man meiden.

Darüber hinaus trat Rendi-Wagner dafür ein, Lehrveranstaltungen an Universitäten abzusagen, “wo sehr viele Studenten auf engem Raum stundenlang in Hörsälen sitzen. Auch da braucht es drastischere Maßnahmen”. Schulen und Kindergärten sollten hingegen vorerst nicht komplett geschlossen werden: “Wenn man alle Schulen und Kindergärten schließt, müssen die Kinder zu Hause betreut werden. Da müssen oftmals Großeltern einspringen, also genau jene Personen, die besonders vom Virus betroffen sind. Und dann könnten diese Kinder ihre Großeltern anstecken. Das darf nicht passieren.”

Im Raum Norditalien sind indes rund 4.000 Österreicher von den Maßnahmen betroffen, die von den italienischen Behörden gesetzt worden sind, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Das teilte der Sprecher des Außenministeriums, Peter Guschelbauer, auf APA-Anfrage mit. In den unter Quarantäne gestellten Roten Zonen halten sich neben heimischen Touristen etliche Auslandsösterreicher auf, die ihren Lebensmittelpunkt nach Norditalien verlagert haben. Urlauber, die in ihre Heimat zurückkehren wollen, sollten damit vorerst keine Probleme haben. Im Moment habe man keine Informationen, “dass es Schwierigkeiten beim Rauskommen gibt”, sagte Guschelbauer.

59 Österreicher sitzen außerdem auf der zu den Malediven gehörenden Insel Kuredu fest, da in ihrem Hotel bei mehreren italienischen Gästen Verdacht auf eine Infektion mit dem neuen Coronavirus besteht. Einen entsprechenden Bericht der Tageszeitung “Österreich” bestätigte das Außenministerium am Montag auf APA-Anfrage. Die Quarantäne dürfte für 14 Tage gelten. Die Regierung der Malediven hat dem Außenministerium zufolge signalisiert, die Kosten zu übernehmen. Die Österreicher seien entspannt.

Auch die ÖBB bleibt vom Virus nicht unberührt: Nach den umfassenden Quarantänemaßnahmen in Italien fährt das österreichische Personal in den Zügen der ÖBB nur mehr bis zur Grenze. “Dann wird der Zug an italienisches Personal übergeben”, hieß es seitens der ÖBB auf APA-Anfrage. In den österreichischen Zielbahnhöfen werden die Züge dann professionell gereinigt und desinfiziert. Während die Passagierzahlen nach Italien naturgemäß abnehmen, ist innerösterreichisch zum derzeitigen Zeitpunkt noch kein Rückgang an Fahrgästen bemerkbar.