176 Tote bei Flugzeugabsturz im Iran

Eine ukrainische Passagiermaschine ist am Mittwoch in der Früh in der Nähe des Imam-Khomeini-Flughafens der iranischen Hauptstadt Teheran abgestürzt. Nach Angaben der Hilfsorganisation iranischer Halbmond kamen alle Insassen ums Leben. Laut der Fluggesellschaft Ukraine International Airlines waren 167 Passagiere und neun ukrainische Besatzungsmitglieder in dem Flugzeug.

Nach Informationen des ukrainischen Außenministeriums sind drei deutsche Passagiere ums Leben gekommen. Weiters befanden sich 82 Menschen aus dem Iran an Bord, 63 aus Kanada, elf aus der Ukraine, zehn aus Schweden, vier aus Afghanistan und drei aus Großbritannien. Österreicher befanden sich laut Außenamtssprecher Peter Guschelbauer nicht an Bord.

Russischen Medien zufolge war die Maschine von Ukraine International Airlines (MAU) auf dem Weg von Teheran nach Kiew und stürzte kurz nach dem Abflug ab. Die Maschine sei in Brand geraten, sagte der Chef der iranischen Rettungskräfte im Fernsehen.

Iranische Rettungskräfte fanden bereits die beiden Black Boxes des Flugzeugs. Man wolle nun alles tun, um die Ursache aufzuklären, versicherte die Airline. Laut Ukraine International Airlines handelte es sich um eine erfahrene Crew, die Fluggesellschaft wies die Theorie zurück, dass eine Rakete die Boeing 737 getroffen und zum Absturz gebracht habe. Auch die Botschaft der Ukraine im Iran erklärte: “Terrorismus” sei nicht die Ursache des Absturzes.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte vor Spekulationen über die Ursache für den Absturz einer Passagiermaschine nahe der iranischen Hauptstadt Teheran. “Ich bitte alle sehr, von Spekulationen und der Verbreitung ungeprüfter Versionen zur Katastrophe bis zur Veröffentlichung offizieller Informationen Abstand zu nehmen”, schrieb er am Mittwoch auf Facebook. Er kündigte an, dass die Passagierliste veröffentlicht werden solle. “Wir werden klären, wer wirklich ins Flugzeug stieg, damit es keine Abweichungen gibt.”

Die iranische Luftfahrtbehörde sprach zuvor von einem technischen Defekt als Ursache für das Unglück, wie der iranische Nachrichtensender Chabar unter Berufung auf Behördenangaben sagte. Weshalb der Iran zu dieser Einschätzung kam, wurde nicht gesagt.

Aus Russland wurde vor voreiligen Schlüssen zur Unglücksursache gewarnt. Es sollten die Ermittlungen abgewartet werden, schrieb der Außenpolitiker Konstantin Kossatschow auf Facebook. Nur die könnten klären, ob zum Beispiel ein Pilotenfehler, eine technische Störung oder ein Angriff für den Absturz verantwortlich seien.

Boeing reagierte kurz nach dem Absturz mit einem Tweet: “Uns sind die Medienberichte aus dem Iran bekannt und wir tragen gerade mehr Informationen zusammen.”

Die um kurz nach 5.00 Uhr Ortszeit gestartete Maschine mit der Flugnummer PS752 stürzte ersten Erkenntnissen zufolge in ein offenes Feld nahe dem Teheraner Vorort Parand. Das Flugzeug hätte gegen 8.00 Uhr Ortszeit in der ukrainischen Hauptstadt Kiew landen sollen.

Wenige Stunden zuvor hatte es einen iranischen Vergeltungsangriff auf US-Soldaten im Irak gegeben. Ob ein Zusammenhang des Absturzes der ukrainischen Maschine mit der weiteren militärischen Eskalation des Konflikts zwischen dem Iran und den USA besteht, war zunächst unklar. Kurz nach den iranischen Raketenangriffen auf Militärstützpunkte im Irak hatte die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA US-Flugzeugen die Nutzung des Luftraums in Teilen des Nahen Ostens “wegen erhöhter militärischer Aktivitäten und steigender politischer Spannungen” untersagt.