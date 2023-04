18-Jähriger bei Autounfall in Salzburg getötet

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Tamsweg (Lungau) ist ein am Sonntag ein 18-jähriger Autoinsasse ums Leben gekommen. Der 17-jähriger Lenker war nach einem Lokalbesuch gegen 4.30 Uhr mit seinem Pkw in einer Kurve von der Straße abgekommen und frontal gegen die dortige Friedhofsmauer gekracht. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Mitfahrer auf der Rückbank mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Trotz rascher Reanimation verstarb er kurz darauf im Spital.

Er dürfte laut Polizei wahrscheinlich nicht angeschnallt gewesen sein. Der Probeführerscheinbesitzer selbst wurde bei dem Unfall schwer verletzt, zwei weitere Insassen im Alter von 17 und 18 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Ein Alkotest bei dem einheimischen Lenker ergab einen Wert von 1,18 Promille. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete die Sicherstellung des Pkw und die Beiziehung eines Sachverständigen zur Klärung der Unfallursache an.