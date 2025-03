19. “Earth Hour” stellt den Klimaschutz ins Zentrum

Von: apa

Am Samstag findet zum 19. Mal die “WWF Earth Hour” statt, die dieses Jahr ganz im Zeichen des Klimaschutzes steht. Von 20.30 bis 21.30 Uhr werden an diesem Tag wieder symbolisch die Lichter an vielen weltbekannten Wahrzeichen ausgehen – vom Opernhaus in Sydney, über den Eiffelturm in Paris bis zum Schloss Schönbrunn in Wien. Unter dem Motto “Eine Stunde für die Erde” beteiligen sich Privatpersonen, Unternehmen, Gemeinden und Städte rund um den Globus an der Aktion.

“Wir sehen weltweit katastrophale Rückschritte in der Klimapolitik. Dabei sind die Klimakrise und ihre Folgen längst Realität. Wir müssen entschlossen gegensteuern – jetzt erst recht”, äußerte sich die österreichische WWF-Programmleiterin Hanna Simons zum diesjährigen Leitthema. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen unterstützt die WWF-Aktion: “Die ‘Earth Hour’ ist ein wichtiges gemeinsames Zeichen für den Klimaschutz. Denn sie macht mit Dunkelheit sichtbar, dass es nicht egal ist, wie es unserer Erde geht”, wurde Van der Bellen zitiert.

Die “Earth Hour” wurde 2007 vom WWF (World Wide Fund for Nature) in Sydney, Australien, ins Leben gerufen und hat sich seitdem zu einer der größten Klima- und Umweltschutz-Aktionen weltweit entwickelt. Vergangenes Jahr wurde nach WWF-Angaben an tausenden Orten in mehr als 180 Ländern und Gebieten das Licht ausgeschalten. Der WWF hatte die “Earth Hour” 2007 ins Leben gerufen – als Zeichen dafür, dass die Menschheit sich besser um die Erde kümmern muss.

