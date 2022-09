209 Neuinfektionen – ein Todesfall

Bozen – In den letzten 24 Stunden wurden in Südtirol 88 PCR-Tests untersucht und dabei zwei Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 207 positive Antigentests. Die Wocheninzidenz steigt damit auf 250 an.

Seit gestern meldet der Sanitätsbetrieb einen weiteren Corona-Todesfall. In den Krankenhäusern werden hingegen 26 Covid-Patienten ärztlich betreut.

1.731 Südtiroler sind aktuell in Quarantäne.

Bisher (09.09) wurden insgesamt 913.208 Abstriche untersucht, die von 327.679 Personen stammen.

Die Zahlen im Überblick:

PCR-Abstriche:

Untersuchte Abstriche gestern (08.09): 88

Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 2

Gesamtzahl der positiv getesteten Personen: 256.892

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 913.208

Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 327.679 (+20)

Antigentests:

Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 3.086.607

Gesamtzahl der durchgeführten Nasenantigentests: 1.511.737

Durchgeführte Antigentests gestern: 1.226

Durchgeführte Nasenantigentests gestern: 69

Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 207 davon durch Nasenantigentest 17

Anzahl der positiv Getesteten vom 08.09 nach Altersgruppen:

0-9: 17 = 8,13%

10-19: 24 = 11,48%

20-29: 22 = 10,53%

30-39: 26 = 12,44%

40-49: 31 = 14,83%

50-59: 37 = 17,7%

60-69: 28 = 13,4%

70-79: 9 = 4,31%

80-89: 8 = 3,83%

90-99: 7 = 3,35%

over 100: 0 = 0%

Gesamt: 209 = 100%

Weitere Daten

Verstorbene: 1.531 Personen (+1)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 1.731

Personen, welche die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 363.302

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 365.033

Geheilte Personen insgesamt: 253.630 (+214)