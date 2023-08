22-Jähriger Wiener zu Tötung der Mutter geständig

Ein 22-Jähriger hat am Montag vor Geschworenen am Wiener Landesgericht zugegeben, seine Mutter getötet zu haben, indem er mit einem Brotmesser auf sie einstach. “Es war blinde Wut”, sagte der Angeklagte. Vorausgegangen sei “ein ganz normaler Familienstreit”. Er habe sich bei einem Zustelldienst etwas zu essen bestellen wollen, seiner Mutter habe das nicht gepasst. Sie habe ihn beschimpft, “da ist es zur Tat gekommen. Ich hab’ das Messer genommen und einfach zugestochen.”

Der bisher Unbescholtene stellte allerdings vor einem Schwurgericht (Vorsitz: Nicole Baczak) die Tötungsabsicht in Abrede. “Ich wollte sie nicht umbringen. In dem Moment wollte ich sie einfach verletzen”, versicherte er. Sein Verteidiger Manfred Arbacher-Stöger brachte in diesem Zusammenhang den Tatbestand der absichtlichen schweren Körperverletzung ins Spiel. Sein Mandant sei aufgrund der erlittenen Beschimpfungen “in Rage” gewesen, “aber wenn ich wen umbringen will, steche ich ins Zentrum. Drei Mal in den Bauch.”

Die Anklage legt dem 22-Jährigen zur Last, am Abend des 28. Februar 2023 der 54 Jahre alten Frau in ihrer Wohnung in Wien-Liesing einen elf Zentimeter tiefen Sich in den Nacken versetzt zu haben. Dieser durchtrennte die Arterie und eröffnete die Brusthöhle. Zwei weitere Stiche gingen in den Hals und in die Schulter. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät, sie verblutete.

Dem Angeklagten drohen zehn bis 20 Jahre Haft und zusätzlich die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum. Dem psychiatrischen Gutachten der Sachverständigen Sigrun Rossmanith zufolge war der 22-Jährige zum Tatzeitpunkt zwar zurechnungsfähig, soll aber eine Persönlichkeitsstruktur mit narzisstischen und emotional-instabilen Zügen aufweisen, die ohne therapeutische Maßnahmen die neuerliche Begehung von Straftaten mit schweren Folgen befürchten lässt. Die Staatsanwaltschaft hat daher die Unterbringung des jungen Mannes im Maßnahmenvollzug beantragt.

Der junge Mann galt bei den Behörden als Hochrisikofall. Die Mutter soll von der Polizei mehrmals vor ihrem Sohn gewarnt worden sein, da ein Gewaltverbrechen befürchtet wurde. Dreimal war über ihn in Bezug auf den Wohnsitz der Mutter ein Betretungs-und Annäherungsverbot verhängt worden. Die verpflichtenden Beratungstermine für Gewalttäter nahm der 22-Jährige nicht wahr. Im Juli 2022 hatte die 54-Jährige ihren Sohn wegen gefährlicher Drohung angezeigt, sie hatte sich im Schlafzimmer eingeschlossen, nachdem dieser sie mit dem Umbringen – er kündigte an, er werde sie mit einem Messer “aufschlitzen” – bedroht hatte. Das staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren musste eingestellt werden, weil die Mutter von ihrem Entschlagungsrecht Gebrauch machte und nicht gegen ihren Sohn aussagen wollte.