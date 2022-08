25.000 Kugeln Gratis-Eis

Eis-Mobil macht Halt im Jesuheim, in Martinsbrunn, in Marienklinik und im Grieserhof

Bozen – Sechs Wochen war das Liebenauer Eis-Mobil in Süddeutschland, Vorarlberg und Südtirol unterwegs und verteilte kostenlos Eis an Mitarbeiter und Bewohner in den Pflegeeinrichtungen der Stiftung Liebenau. Auch die Südtiroler Partnereinrichtungen Jesuheim, Martinsbrunn, Grieserhof und Marienklinik kamen in den süßen Genuss.

Wie kommt man auf die Idee mit einem Eis-Mobil unterwegs zu sein? „Die Stiftung Liebenau wollte 2020 ihr 150- jähriges Bestehen mit einem großen Sommerfest begehen. Leider fiel dieses Corona bedingt dann aus“, erklärt Christian Klotzner Präsident der Stiftung Elisabeth.

Um trotzdem ein Zeichen der Verbundenheit und Nähe zwischen den zahlreichen sozialen Einrichtungen und den Ländern untereinander zu setzen, entstand die Idee mit dem Eis-Mobil. Die Eis-Aktion war jedenfalls ein voller Erfolg, was auch die Zahlen belegen: 25.260 Kugeln Eis und 10.000 gebackene Kekse wurden verspeist.

Eismann Salem ist von Ende Juni bis Anfang August über 8.000 Kilometer in seiner Freizeit gefahren und hat über 71 Stationen, vier davon in Südtirol, für eine kühle Überraschung in der heißen Zeit gesorgt. Eine Aktion, die bei allen gut ankam und gerne im nächsten Sommer wiederholt werden kann.