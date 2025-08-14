27-jähriger Kosovare auf dem Rückflug in seine Heimat

Von: ka

Bozen – Im Rahmen der Prävention und Bekämpfung der weit verbreiteten Kleinkriminalität und insbesondere der Raubdelikte wies die Staatspolizei am Donnerstag einen 27-jährigen kosovarischen Staatsbürger, der gerade aus dem örtlichen Gefängnis entlassen worden war, ins Aufenthalts- und Rückführungszentrum von Mailand ein.

Der Mann war bereits einer im Jahr 2022 vom Quästor von Venedig erlassenen Ausweisungsverfügung nicht nachgekommen und hatte mehrere Vorstrafen wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung sowie wegen Vermögens- und Personendelikten, insbesondere Raubüberfälle, erhalten.

Angesichts der Schwere der begangenen Straftaten erließ der Bozner Quästor Ferrari eine erneute Ausweisungsverfügung aus dem Staatsgebiet mit gleichzeitiger Begleit- und Inhaftierungsanordnung für das Aufenthalts- und Rückführungszentrum von Mailand. Von dort aus wurde der Mann sofort von Beamten der Polizeidirektion Bozen abgeholt, um ihn so schnell wie möglich auf einen Direktflug in den Kosovo zu bringen.