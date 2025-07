27 Tote nach Flugzeugabsturz in Bangladesch

Von: APA/Reuters

Die Zahl der Toten beim Absturz eines Flugzeugs der bangladeschischen Luftwaffe in Dhaka hat sich auf mindestens 27 erhöht. 88 Menschen, darunter auch Kinder, werden im Krankenhaus behandelt, teilten Behörden am Dienstag mit. Kurz nach dem Absturz auf ein Schulgelände waren die Rettungskräfte von 19 Toten ausgegangen. Das Flugzeug vom Typ F-7 BGI ist nach Angaben des Militärs wegen eines mechanischen Defekts abgestürzt. Ein Ausschuss solle die genaue Todesursache untersuchen.

Die Regierung kündigte einen Trauertag an, an dem die Flaggen auf halbmast gesetzt und in allen Gotteshäusern gebetet werden soll. Der Absturz ereignete sich wenige Wochen nach dem Absturz eines Flugzeugs der Air India in ein Wohnheim einer medizinischen Hochschule in Ahmedabad im benachbarten Indien, bei dem 241 der 242 Menschen an Bord und 19 am Boden ums Leben kamen – die schlimmste Luftfahrtkatastrophe seit zehn Jahren.