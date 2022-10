3.382 Verkehrsstrafen mehr in Bozen

Bozen – Die Bozner Stadtpolizei hat heuer im ersten Halbjahr deutlich mehr Strafen ausgestellt wie selben Zeitraum des Jahres zuvor. Die Gemeinde rechnet heuer mit Einnahmen von knapp fünf Millionen Euro.

Die Regelverstöße, die geahndet wurden, sind demnach von 13.968 auf 17.350 angestiegen. Das ist ein sattes Plus von 3.382.

Die häufigste Ordnungswidrigkeit in Bozen ist das Parken ohne Bewohnervignette. Bekanntlich ist die Stadt in mehrere farbige Zonen unterteilt. Während Anrainer auf weißen Parkplätzen mit dem entsprechenden Parkausweis problemlos parken dürfen, gilt dies für andere nicht. Zwar führt die Stadtpolizei auch von sich aus Kontrollen durch, doch sie wird auch von Anrainern kontaktiert, die Verstöße feststellen. In nur sechs Monaten wurden 3.922 Strafen in der Höhe von 42 Euro ausgestellt.

Die Versuchung, auch ohne Bewohnervignette zu parken, ist vor allem in der Peripherie groß, wo viele Parkplätze leer stehen, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige.

Doch auch auf den blau eingezeichneten Parkplätzen haben die Verstöße zugenommen. In den ersten sechs Monaten wurden 3.066 Strafen ausgestellt – im Vergleich zu 2.929 im Jahr zuvor. Während manche Lenker kein Ticket gekauft haben, überschritten andere das Zeitlimit. Bei letzteren fällt die Strafe niedriger aus.

Zu Regelverstößen ist es auch in Zonen mit beschränktem Verkehr gekommen. Überwachungskameras haben 6.253 Fahrzeuge ohne Ermächtigung gefilmt. Das sind über 3.000 mehr im Vergleich zum selben Zeitraum im letzten Jahr. 926 Lenker sind außerdem unerlaubt in der Fußgängerzone gelandet. Das ist eine Steigerung von rund 300 Fällen.

876 Lenker hatten ihr Fahrzeug nicht der nötigen Revision unterzogen. Auch das ist eine beachtliche Steigerung. Im Jahr 2021 waren es noch 355.

Über 100 Fahrzeuglenker wurden wegen Überschreitungen des Tempolimits im bewohnten Zentrum sanktioniert. 122 Rasern wurde eine Strafe ausgestellt. Im Jahr zuvor waren es noch 108.