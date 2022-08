302 Einrichtungen helfen in sozialen Notlagen

Sterblichkeitsrate in den Seniorenwohnheimen ging zurück

Bozen – Senioren, die allein sind oder sich nicht mehr selbst versorgen können, Menschen mit Behinderungen und Suchtkranke, schutzlose Minderjährige, Personen mit ausländischer oder italienischer Staatsbürgerschaft, die sich in einer sozialen Notlage befinden, stehen nicht allein da. Sie können in einer der 302 Einrichtungen, die in Südtirol Sozialhilfe oder sozialmedizinische Dienste anbieten, Hilfe und Unterstützung finden.

Ende 2021 gab es 6.889 Betreute: 64,8 Prozent von ihnen gehören dem Bereich der Senioren an.

Die Sterblichkeitsrate in den Seniorenwohnheimen und in den Pflegeheimen liegt bei 30,6 Prozent, deutlich unter dem Wert für das Jahr 2020, 41,8 Prozent.