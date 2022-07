34 Kilo Koks im Führerhaus

Sterzing – An der Mautstelle in Sterzing ist der Straßenpolizei am Samstag ein Schlag gegen den Drogenhandel gelungen. In einem südwärts fahrenden Lkw stellten die Beamten 34 Kilogramm Kokain sicher. Das Rauschgift war in der Führerkabine versteckt.

Der Lenker des Schwerfahrzeugs wurde festgenommen und ins Bozner Gefängnis überstellt. In diesen Tagen wird der in Italien wohnhafte Albaner dem Haftrichter vorgeführt, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Das Kokain im Wert von rund drei Millionen Euro soll nicht für den Südtiroler Markt bestimmt gewesen sein. Dem mutmaßlichen Drogenschmuggler droht eine Haftstrafe von neun bis 30 Jahren. Der Mann wird von Anwalt Nicola Nettis vertreten.