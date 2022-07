38,3 Grad in Bozen – und morgen geht noch mehr

Bozen – Die Hitze in Südtirol nimmt kein Ende. Tag für Tag steigen die Temperaturen im Süden um ein paar Zehntel Grad an. Heute wurde ein neuer Jahreshöchstwert von 38,3 Grad in Bozen. Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin erklärt, wird es am morgigen Freitag noch heißer.

„Morgen kratzen wir an 39 Grad“, verkündet Peterlin auf Twitter.

Die extreme Hitze hält über das Wochenende hinaus an. „Die heißesten Tage dürften wohl Freitag und Montag werden“, prophezeit Peterlin.

Die aktuellen Wettermodelle versprechen eine leichte Abkühlung ab Dienstag im Zuge von Gewittern.