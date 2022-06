4. Juni: Großer Fahrrad-Repair-Tag in Brixen

Brixen – Seit 2018 begeht die UNO den 3. Juni offiziell als Weltfahrradtag: Das ganzheitliche Recyclingprojekt REX – Material und Dinge in Brixen organisiert zu diesem Anlass einen Tag später – am Samstag, 4. Juni von 9.00 bis 13.00 Uhr – gemeinsam mit dem Bildungspartner OEW-Organisation für Eine solidarische Welt in der St.-Josef-Straße 1 einen Fahrrad-Repair-Tag. Dabei werden Fahrräder repariert, es wird über Fahrradpflege informiert, ein Fahrradparcours aufgebaut und ein Fahrradquiz durchgeführt. Die Sozialgenossenschaft Novum 2, das Brixner Repair-Café und der VKE Jugendtreff mit Sara Mittelberger und Noah Pliger unterstützen die Aktion. Die Reparaturen werden gegen eine freiwillige Spende durchgeführt.

Wer eine Fahrrad-Reparatur benötigt, kann am Samstag, 4. Juni zwischen 9.00 und 13.00 Uhr in die St.-Josef-Straße 1 nach Brixen kommen. Die Sozialgenossenschaft Novum 2 ist mit ihrer mobilen Werkstatt präsent, repariert und überholt Fahrräder. Heinz Dellago und Camia Garziano, beim Repair-Café Brixen Ansprechpartner für Fahrräder, beteiligen sich ebenfalls an den Reparaturen und informieren über Fahrradpflege. Sara Mittelberger und Noah Pliger vom VKE-Jugendtreff sind mit einigen Jugendlichen dabei, die vor Kurzem eine Bike-Tuning-Veranstaltung erfolgreich durchgeführt haben und passionierte Fahrradreparateure sind. Dazu wird ein Fahrradparcours zum Durchfahren aufgebaut und bei einem Quiz Wissen rund ums Fahrrad abgefragt. Die Reparaturen werden gegen eine freiwillige Spende durchgeführt.