40 Jahre Psychosoziale Beratung: Jubiläumsabend am 14. Oktober in Schlanders

Schlanders – Vier Jahrzehnte im Dienst an Menschen mit Abhängigkeitsproblemen und ihren Angehörigen – anlässlich dieses Jubiläums lädt die Psychosoziale Beratung der Caritas alle Weggefährten, Betreuten und Interessierten am 14. Oktober zu einem gemeinsamen Abend in Schlanders ein. Martin Fronthaler, der Leiter des Therapiezentrums Bad Bachgart, hält dabei einen Vortrag zum Thema „Lösungsmittel Alkohol“.

In 4 Jahrzehnten hat sich die Psychosoziale Beratung zu einer fixen Institution im Vinschgau entwickelt. Jedes Jahr finden in der von der Caritas in Konvention mit der Autonomen Provinz Bozen und dem Südtiroler Sanitätsbetrieb geführten Fachstelle rund 300 Menschen professionelle Beratung und Begleitung bei Abhängigkeiten von Alkohol und Medikamenten, aber auch bei Spielsucht, Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen und Krisen. In Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen und einigen Betrieben im Tal setzt sich der Dienst auch in der Suchtprävention ein.

Im Mittelpunkt der Tätigkeit der Psychosozialen Beratung im Vinschgau steht aber bis heute die Beratung und Begleitung von Menschen mit Alkoholproblemen und deren Angehörige. Entsprechend ist der Jubiläumsabend diesem Thema gewidmet. Unter dem Titel „Lösungsmittel Alkohol“ beschreibt der Leiter des Therapiezentrums Bad Bachgard, Martin Fronthaler, welchen Stellenwert Alkohol in unserer Gesellschaft hat, wie er gegen allerhand Beschwerden als Nothelfer eingesetzt wird und wie eine solche vermeintliche Hilfe manchmal zum Problem werden kann.

Der Jubiläumsabend findet am 14. Oktober ab 19.30 Uhr im Sparkassensaal des Kulturhauses von Schlanders statt. Alle Weggefährten des Caritas-Dienstes, die Betreuten und ihre Angehörigen, wie auch alle Interessierten sind herzlich zum Vortrag und zum geselligen Beisammensein eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.