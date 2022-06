480 Neuinfektionen in Südtirol – 51 Hospitalisierte

Bozen – In den letzten 24 Stunden wurden in Südtirol 407 PCR-Tests untersucht und dabei 21 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 459 positive Antigentests. Die Wocheninzidenz steigt damit auf 464 an.

Glücklicherweise vermeldet der Sanitätsbetrieb seit gestern keinen weiteren Corona-Todesfall. In den Krankenhäusern werden aktuell 51 Covid-Patienten betreut – einer davon auf der Intensivstation.

3.180 Südtiroler befinden sich derzeit in Quarantäne.

Bisher (23.06.) wurden insgesamt 895.206 Abstriche untersucht, die von 322.660 Personen stammen.

Die Zahlen im Überblick:

PCR-Abstriche:

Untersuchte Abstriche gestern (22.06.): 407

Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 21

Gesamtzahl der positiv getesteten Personen: 223.804

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 895.206

Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 322.660 (+100)

Antigentests:

Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 2.948.109

Durchgeführte Antigentests gestern: 1.713

Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 459

Anzahl der positiv Getesteten vom 22.06. nach Altersgruppen:

0-9: 18 = 4%

10-19: 41 = 9%

20-29: 51 = 11%

30-39: 64 = 13%

40-49: 88 = 18%

50-59: 87 = 18%

60-69: 74 = 15%

70-79: 29 = 6%

80-89: 21 = 4%

90-99: 7 = 1%

over 100: 0 = 0%

Gesamt: 480 = 100%

Weitere Daten

Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 50

Anzahl der Covid-Patientinnen und -Patienten in privaten konventionierten Kliniken (postakut): 0

Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten/-Patientinnen: 1

Anzahl der auf Subintensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten/-Patientinnen: 0

Verstorbene: 1.485 Personen (+0)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 3.180

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 330.047

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 333.227

Geheilte Personen insgesamt: 219.139 (+199)