671 Neuinfektionen aber kein Todesfall

Bozen – In den letzten 24 Stunden wurden in Südtirol 583 PCR-Tests untersucht und dabei 42 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 629 positive Antigentests. Die Wocheninzidenz steigt damit auf 562 an.

Todesfall wird seit gestern keiner gemeldet. In den Krankenhäusern werden aktuell 41 Covid-Patienten betreut – einer davon auf der Intensivstation.

4.439 Südtiroler sind in Quarantäne.

Bisher (21.04.) wurden insgesamt 871.686 Abstriche untersucht, die von 317.082 Personen stammen.

Die Zahlen im Überblick:

PCR-Abstriche:

Untersuchte Abstriche gestern (20.04.): 583

Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 42

Gesamtzahl der positiv getesteten Personen: 207.792

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 871.686

Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 317.082 (+139)

Antigentests:

Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 2.853.907

Durchgeführte Antigentests gestern: 3.365

Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 629

Anzahl der positiv Getesteten vom 20.04. nach Altersgruppen:

0-9: 84 = 13%

10-19: 182 = 27%

20-29: 46 = 7%

30-39: 75 = 11%

40-49: 88 = 13%

50-59: 105 = 16%

60-69: 43 = 6%

70-79: 27 = 4%

80-89: 20 = 3%

90-99: 1 = 0%

Gesamt: 671 = 100%

Weitere Daten

Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 40

Anzahl der Covid-Patientinnen und Patienten in privaten konventionierten Kliniken (postakut): 32 (Stand 18.04.)

Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten/Patientinnen: 1

Verstorbene: 1.458 Personen (+0)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 4.439

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 313.085

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 317.524

Geheilte Personen insgesamt: 201.895 (+822)



Datenquelle: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del Governo Italiano | Open Data su consegna e somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in Italia

Der Prozentwert der Geimpften bezieht sich auf die Gesamtbevölkerung. Die Boosterimpfung wird getrennt angezeigt.