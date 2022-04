673 Neuinfektionen und 48 Hospitalisierte

Bozen – In den letzten 24 Stunden wurden in Südtirol 694 PCR-Tests untersucht und dabei 24 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 649 positive Antigentests. Die Wocheninzidenz liegt damit auf 510 – etwas weniger als noch am Vortag.

Erneut ist ein Corona-Todesfall zu beklagen. Es handelt sich um einen über 80-jährigen Mann.

Von den nunmehr wieder 48 Covid-Patienten in den Krankenhäusern befinden sich zwei auf der Intensivstation.

4.322 Südtiroler sind in Quarantäne.

Bisher (27.04.) wurden insgesamt 873.892 Abstriche untersucht, die von 317.569 Personen stammen.

Die Zahlen im Überblick:

PCR-Abstriche:

Untersuchte Abstriche gestern (26.04.): 694

Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 24

Gesamtzahl der positiv getesteten Personen: 209.855

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 873.892

Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 317.569 (+142)

Antigentests:

Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 2.867.567

Durchgeführte Antigentests gestern: 4.145

Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 649

Anzahl der positiv Getesteten vom 26.04. nach Altersgruppen:

0-9: 48 = 7%

10-19: 74 = 11%

20-29: 67 = 10%

30-39: 97 = 14%

40-49: 127 = 19%

50-59: 130 = 19%

60-69: 61 = 9%

70-79: 38 = 6%

80-89: 21 = 3%

90-99: 10 = 1%

Gesamt: 673 = 100%

Weitere Daten

Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 46

Anzahl der Covid-Patientinnen und Patienten in privaten konventionierten Kliniken (postakut): 24 (Stand 22.04.)

Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten/Patientinnen: 2

Verstorbene: 1.462 Personen (+1; 1M: 80-89)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 4.322

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 315.254

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 319.576

Geheilte Personen insgesamt: 204.071 (+240)