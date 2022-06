70-Meter-Absturz am Munt de Puez

Gröden – Am Munt de Puez am Grödner Joch ist am Sonntag kurz vor 13.00 Uhr hat sich eine Person bei einem Bergunfall schwere Verletzungen zugezogen.

Die Person stürzte auf etwa 2.400 Meter Höhe rund 70 Meter im Gelände ab. Nachdem der Notruf einging, stieg der Notarzthubschrauber des Aiut Alpin Dolomites zum Unfallort auf.

Die verunglückte Person wurde geborgen und ins Bozner Krankenhaus geflogen.