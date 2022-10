788 Neuinfektionen, drei Todesfälle und 132 Hospitalisierte

Coronavirus in Südtirol

Bozen – In den letzten 24 Stunden wurden in Südtirol 105 PCR-Tests untersucht und dabei zehn Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 778 positive Antigentests. Die Wocheninzidenz geht damit weiter hoch und liegt nun bei 897.

Seit gestern meldet der Sanitätsbetrieb drei weitere Corona-Todesfälle.

Im Vergleich zu vor drei Wochen ist die Zahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern sprunghaft angestiegen. Derzeit (Stand 6.10.) befinden sich 126 Covid-Patienten in Südtirols Krankenhäusern – drei davon werden auf der Intensivstation betreut. Sechs weitere Covid-Patienten werden postakut in Privatkliniken versorgt.

5.565 Südtiroler sind aktuell in Quarantäne.

Bisher (07.10) wurden insgesamt 917.666 Abstriche untersucht, die von 859.088 Personen stammen.

Die Zahlen im Überblick:

PCR-Abstriche:

Untersuchte Abstriche gestern (06.10): 105

Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 10

Gesamtzahl der positiv getesteten Personen: 269.141

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 917.666

Antigentests:

Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 3.134.529

Gesamtzahl der durchgeführten Nasenantigentests: 1.515.137

Durchgeführte Antigentests gestern: 2.373

Durchgeführte Nasenantigentests gestern: 164

Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 778 davon durch Nasenantigentest 90

Anzahl der positiv Getesteten vom 06.10 nach Altersgruppen:

0-9: 24 = 3,05%

10-19: 46 = 5,84%

20-29: 62 = 7,87%

30-39: 89 = 11,29%

40-49: 126 = 15,99%

50-59: 187 = 23,73%

60-69: 104 = 13,2%

70-79: 79 = 10,03%

80-89: 59 = 7,49%

90-99: 12 = 1,52%

over 100: 0 = 0%

Gesamt: 788 = 100%

Weitere Daten

Verstorbene: 1.550 Personen (+3)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 5.565

Personen, welche die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 371.309

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 376.874

Geheilte Personen insgesamt: 262.026 (+559)