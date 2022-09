Brennerautobahn nach Lkw-Unfall gesperrt

Im Bereich der italienischen Grenze in Richtung Innsbruck - Umleitung wurde eingerichtet

Brenner – Die A13 Brennerautobahn ist am Samstag seit den Morgenstunden im Bereich der italienischen Grenze in Richtung Innsbruck aufgrund eines Lkw-Unfalles komplett gesperrt. Die Sperre dürfte laut Asfinag noch einige Stunden andauern, teilte der Autobahnbetreiber mit. Für Pkw wurde eine Umleitung über die Landesstraße eingerichtet, Lkw können über eine Raststation an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

Gegen 7.00 Uhr Früh durchbrach ein mit Wein beladener Lkw die Leitschiene, kippte um und blockiert seither die Fahrbahn. Die Fracht werde derzeit umgeladen, erst dann kann mit der Bergung des Fahrzeugs gestartet werden, hieß es.