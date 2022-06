A22: Lkw-Fahrer mit fast drei Promille gestoppt

Bozen – Es ist ein schwerer und bedenklicher Fall von Trunkenheit am Steuer, den die Straßenpoilzei der Sektion Sterzing meldet.

An einem Abend in dieser Woche ging bei den Behörden ein Hinweis ein, wonach ein Sattelzug auf der A22 mit Schlangenlinien in Richtung Norden unterwegs sei. Tatsächlich konnte der betreffende Lkw von einer Streife der Straßenpolizei ausfindig gemacht und bei Bozen Nord gestoppt werden.

Das in Polen eingetragene Fahrzeug wurde von einem Mann aus Kasachstan gesteuert, der in der Ukraine ansässig ist. Der Lkw-Fahrer zeigte bei der Kontrolle deutliche Anzeichen von Trunkenheit.

Ein Alkoholtest ergab schließlich 2,76 Promille bei der ersten sowie 2,85 Promille bei der zweiten Messung. Da für Berufskraftfahrer keine Toleranz vorgesehen ist, erhielt der Fahrer eine Strafanzeige. Außerdem wurde dessen Führerschein eingezogen. Der Sattelzug wurde vorerst einem lokalen Unternehmen aus der Transportbranche anvertraut.

Seit Jahresbeginn hat die Straßenpolizei über 30 Verstöße von Trunkenheit am Steuer festgestellt.