Abschiebung nach Nacht in der Therme Meran

Meran – Bozens neuer Quästor, Paolo Sartori, hat am Donnerstag erneut ein Abschiebedekret unterzeichnet. Es betrifft einen Marokkaner (20), der bereits mehrfach straffällig geworden war.

Mehrere Vermögensdelikte gehen auf das Konto des jungen Nordafrikaners. Es liegt auch eine Verurteilung aus dem Jahr 2023 wegen der Produktion und des Schmuggels von Drogen vor.

Am Donnerstagmorgen wurde der Mann von der Staatspolizei aus den Räumlichkeiten der Therme Meran abgeführt. Dort war er offenbar eingedrungen, um die Nacht zu verbringen. Dazu hatte er auch eine Umzäunung überwunden.

Weil er sich zudem ohne Aufenthaltserlaubnis im Staatsgebiet aufhielt, hat Quästor Sartori die Abschiebung angeordnet. Bereits am heutigen Nachmittag wurde der 20-Jährige von Beamten der Quästur ins Abschiebezentrum nach Mailand eskortiert. Von dort aus soll er in Kürze in ein Flugzeug nach Marokko gesetzt werden.