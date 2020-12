ACV-Teststraße: Doch noch Termine vor Weihnachten

Viel Andrang trotz Regens am Dienstag

In der Teststraße beim Austria Center in Wien wird es nun doch noch weitere Terminslots vor Weihnachten geben. Das teilte ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) der APA am Dienstag mit. Bis 26. Dezember werden 1.000 zusätzliche Termine pro Tag möglich sein. Möglich geworden sei die Kapazitätsausweitung durch die Errichtung weiterer Walk-In-Lanes und die Bereitstellung von zusätzlichem Personal. Zudem steht der Zeitpunkt für die nächsten Massentests nun fest.

Man wolle damit etwa Menschen die Möglichkeit zur Testung geben, die zu den Feiertagen Angehörige in Pflegeheime besuchen wollen. Zuvor hatte es geheißen, Wiens Teststraßen sind vor Weihnachten endgültig ausgebucht. Der Andrang auf die Teststraßen ist unterdessen unverändert hoch. Im Austria Center – dem Schwerpunktstandort für Schnelltests – warteten die Menschen am Dienstag schon vor der Öffnung um 7.00 Uhr, es kam zu langen Wartezeiten. Dort wurden im Foyer nun zwei zusätzliche Untersuchungsgassen eröffnet, wie das Hacker-Büro mitteilte.

Die Zahl der “Walk-In-Lanes” erhöht sich damit von 14 auf 16. Die Zahl jener Lanes im Garagenbereich, die für Menschen gedacht sind, die mit dem Auto anreisen, bleibt jedoch unverändert. Es sind insgesamt vier, eine Ausweitung ist aus Platzgründen derzeit nicht machbar, hieß es.

Fast alle Getesteten verließen die Teststationen mit einer frohen Botschaft – also einem negativem Ergebnis. Denn die Positivraten sind relativ gering. Sie liegen etwa im Austria Center bei rund 0,2 Prozent und auch beim Stadion nur unwesentlich darüber, verlautete aus Hackers Büro.

Außerdem hat Wien noch mit dem Bund paktiert, dass man vom 8. bis zum 17. Jänner die zweite Runde der Massentests durchführt. Was dies für das “Freitesten” bedeute, sei aber noch unklar, wurde gegenüber der APA betont. Man warte noch auf die entsprechende Verordnung.