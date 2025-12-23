Ärztliche Direktorinnen und ärztlicher Direktor ernannt

Von: mk

Bozen – Die ärztlichen Direktorinnen der Krankenhäuser Bozen, Brixen und Bruneck und der ärztliche Direktor des Krankenhauses Meran wurden mit Beschluss des Generaldirektors vom 23.12.2025 definitiv ernannt.

In Bozen, Meran und Bruneck führen Dr.in Monika Zäbisch, Dr. Valter Ciarrocchi und Dr.in Roberta Vanzetta ihre bisher geschäftsführend ausgeübten Aufgaben weiter. Im Krankenhaus Brixen übernimmt Dr.in Rosanna Loss die Funktion der ärztlichen Direktorin.

Dr.in Monika Zäbisch – ärztliche Direktorin des Krankenhauses Bozen

Dr.in Zäbisch hat an der Katholischen Universität in Rom Medizin studiert und ihre Facharztausbildung in Hygiene und Präventivmedizin absolviert. Sie arbeitet seit 1995 im Südtiroler Sanitätsbetrieb. Im Januar 2013 wurde sie zur ärztlichen Direktorin des Krankenhauses Bruneck ernannt und kurz darauf auch zur stellvertretenden Sanitätskoordinatorin.

Mit Juli 2018 wechselte sie in die ärztliche Direktion des Krankenhauses Bozen, wo sie seit Juli 2021 als geschäftsführende ärztliche Direktorin und seit November 2022 auch als stellvertretende Sanitätskoordinatorin tätig war.

Dr. Valter Ciarrocchi – ärztlicher Direktor des Krankenhauses Meran

Dr. Ciarrocchi, 1964 in Rom geboren, ist Arzt mit italienisch-deutscher Staatsangehörigkeit. Das Studium der Medizin und Chirurgie an der Universität “La Sapienza” in Rom hat er mit Auszeichnung abgeschlossen und sich dann in Hygiene und Präventivmedizin sowie in Arbeitsmedizin spezialisiert. Seine berufliche Laufbahn begann als Marinearzt bei der italienischen Marine, gefolgt von Praktika in Italien sowie in Deutschland. Seit 1998 war er als Arzt in der ärztlichen Leitung des Gesundheitsbezirks Bozen tätig und wechselte 2009 für zehn Jahre zur klinischen Abteilung des betrieblichen arbeitsmedizinischen Dienstes. Seit 2019 ist er geschäftsführender ärztlicher Direktor des Krankenhauses Meran.

Dr.in Rosanna Loss – ärztliche Direktorin des Krankenhauses Brixen

Dr.in Loss hat in Verona Medizin studiert und sich auf Hygiene und Präventivmedizin spezialisiert. Nach Arbeitsaufenthalten am Universitätsklinikum Gießen (Deutschland) und in den Sanitätsbetrieben der Provinzen Verona und Brescia arbeitete sie ab Mitte 2014 in der ärztlichen Direktion des Krankenhauses Bruneck und seit 2015 in jener des Krankenhauses Bozen. Sie war von Jänner 2020 bis Februar 2023 Vorsitzende der Ethikkommission des Sanitätsbetriebes für die klinische Prüfung und Erprobung.

Dr.in Roberta Vanzetta – ärztliche Direktorin des Krankenhauses Bruneck

Dr.in Vanzetta hat im Jahr 2008 ihr Medizinstudium an der Universität Verona abgeschlossen und sich anschließend in Hygiene und Präventivmedizin spezialisiert. Nach Arbeitserfahrungen im Sanitätsbetrieb der Provinz Trient war sie ab 2016 als sanitäre Leiterin in verschiedenen Ämtern des Südtiroler Sanitätsbetriebes tätig, bis sie 2021 geschäftsführend die ärztliche Direktion des Krankenhauses Bruneck übernahm. Schon vorher war Dr.in Vanzetta Koordinatorin der betriebsweiten Arbeitsgruppe zur Überprüfung der medizinischen Versorgung (NUVAS). Derzeit ist sie auch Koordinatorin der betriebsweiten Arbeitsgruppe zur Steuerung der Wartezeiten.

Mit den nun erfolgten Ernennungen ist die Führungsstruktur der vier Krankenhäuser des Südtiroler Sanitätsbetriebes nachhaltig gestärkt und für die kommenden Jahre klar ausgerichtet.

Dr. Christian Kofler, Generaldirektor, erklärt: „Ich freue mich darüber, dass der Südtiroler Sanitätsbetrieb weiterhin auf diese erfahrenen und kompetenten Führungskräfte zählen kann. Dr.in Zäbisch, Dr. Ciarrocchi und Dr.in Vanzetta kennen ihre jeweiligen Krankenhäuser und Teams bestens und garantieren somit Kontinuität. Dr.in Loss hat bereits in den ärztlichen Direktionen von Bruneck und Bozen gearbeitet, was ihr bei ihrer neuen Aufgabe sicherlich zugutekommt.“

Dr. Josef Widmann, Sanitätsdirektor, ergänzt: „Ich gratuliere den neuen Führungskräften herzlich zu ihrer Ernennung, danke Ihnen für die bisherige gute Zusammenarbeit und wünsche ihnen viel Erfolg und Freude bei ihrer sehr komplexen und verantwortungsvollen Tätigkeit als ärztliche Direktorinnen und ärztlicher Direktor der Krankenhäuser, im Dienste und zum Wohle unserer Patientinnen und Patienten.“