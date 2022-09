Albtraum für Südtiroler

Bozen – Ein 30-jähriger Mann aus Bozen durchlebt gerade einen Albtraum. Seit einigen Wochen sitzt er im Bozner Gefängnis, nachdem ein internationaler Haftbefehl, ausgestellt von Griechenland, vollstreckt wurde. Am Dienstag kommt der Fall vor das Oberlandesgericht. Dann soll festgestellt werden, ob der bislang vollzogene Iter regulär war. Laut der italienischen Tageszeitung Alto Adige wird dies wohl eher eine Formsache sein. Der 30-Jährige dürfte daraufhin den griechischen Behörden ausgeliefert werden.

Die Vorwürfe gegen den Mann wiegen schwer: Ihm werden Raub und vorsätzliche Tötung vorgeworfen. Die Anschuldigungen gehen auf einen Fall im Jahr 2010 zurück. Damals wurde in einer griechischen Stadt der Eigentümer einer Unterkunft umgebracht, nachdem er geschlagen und gefesselt worden war. Er soll sich gegen einen Raubversuch gewehrt haben. Nun nach zwölf Jahren wollen die griechischen Behörden den mutmaßlichen Täter für das Verbrechen ausgemacht haben.

Die Anwälte des 30-Jährigen – Nicola Nettis und Marco Dall’Aglio – haben bereits beanstandet, dass sie bisher noch nicht in die Akten der griechischen Polizei blicken durften. Sie haben einen Kollegen in Griechenland beauftragt, eine Kopie der Dokumente zu beschaffen, um so eine adäquate Verteidigung auszuarbeiten.

Der Südtiroler hat bereits Einspruch gegen eine mögliche Auslieferung eingelegt. Er beteuert, Opfer eines eklatanten Fehlers der griechischen Ermittler zu sein, der zu einer Verwechslung von Identitäten und Personen geführt habe. Zudem behauptet der Mann nur einmal in seinem Leben in Griechenland gewesen zu sein, und zwar als er noch minderjährig war. Im betreffenden Zeitraum 2010 sei er nicht in dem südeuropäischen Land gewesen.

Sollte das Oberlandesgericht am Dienstag die Vollstreckung des internationalen Haftbefehls bestätigen, sei der einzige Ausweg ein Rekurs beim Kassationsgericht in Rom, erklären die Anwälte des 30-Jährigen. In Fällen wie diesen würde man einen Anhörungstermin frühestens in einen Monat bekommen. Zumindest solange würde der Südtiroler im Bozner Gefängnis einsitzen müssen, heißt es in dem Bericht abschließend.