Albtraum Südtiroler Hoteliere toppt seine Dreistigkeit – VIDEO

Bozen – Es ist fast so, als würde er ein Drehbuch für eine Gauner-Komödie schreiben: Der Mann, der für über 30 Südtiroler Gemeinden ein polizeiliches Aufenthaltsverbot hat, der Schulden bei unzähligen Luxushotels angehäuft hat und dessen Akte voller Anzeigen ist, bleibt hartnäckig ahnungslos.

Obwohl Überwachungskameras ihn eingefangen haben, schwört er Stein und Bein, dass er nicht die Person auf dem Video sei.

Jetzt toppt er seine Dreistigkeit noch weiter: Er taucht nun auch in großen italienischen Fernsehsendungen auf, gibt Interviews und scheint seine neue Rolle als “Fernsehstar” zu genießen. Reue? Ein schlechtes Gewissen? Fehlanzeige! Stattdessen lächelt er freundlich in die Kamera und behauptet: Leider habe er noch nie die Freuden der besagten Luxushotels in Südtirol erleben dürfen.

ORF Südtirol Heute hat sich auf die Spur dieses ganz besonderen Charakters begeben…