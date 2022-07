Allgemein- und Kinderärzte: Ausschreibung für unbefristete Anstellung

­Bozen – Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin sowie Kinderärztinnen und Kinderärzte freier Wahl, die im Jahr 2022 noch kein für einen unbefristeten Auftrag an verschiedenen Standorten in Südtirol eingereicht haben und im Besitz sämtlicher Voraussetzungen sind, können noch bis zum 11. August 2022 darum ansuchen.

Voraussetzung, um an der Ausschreibung teilnehmen zu können, sind der Besitz der italienischen Staatsbürgerschaft oder die Staatsbürgerschaft eines anderen EU-Landes, die Eintragung ins Berufsverzeichnis, der Besitz der Bescheinigung über die Ausbildung in Allgemeinmedizin beziehungsweise der Facharztausbildung in Kinderheilkunde oder eines gleichwertigen Titels sowie der Zweisprachigkeitsnachweis auf Niveau C1. Sämtliche Informationen, eine Übersicht der frei wählbaren Stellen für ganz Südtirol, sowie die entsprechenden Ansuchen findet man jeweils für die Ausschreibung in Allgemeinmedizin sowie für die Ausschreibung für Kinderärzte auf den Internetseiten der Landesverwaltung.

Für den Bereich Allgemeinmedizin sind aktuell 77 Stellen in folgenden Gemeinden ausgeschrieben: Andrian, Eppan, Bozen, Branzoll, Kaltern, Fraktion Kardaun (Gemeinde Karneid), Leifers, Mölten, Nals, Jenesien, Terlan und Pfatten. Im Bereich der Kinderärzte freier Wahl sind hingegen sieben Stellen in fünf verschiedenen Gesundheitssprengeln ausgeschrieben. Darunter sind beispielsweise der Gesundheitssprengel Eggental-Schlern, Obervinschgau und Mittelvinschgau. Die Ansuchen müssen innerhalb 11. August 2022 an die PEC-Adresse des Landesamtes gesundheitsbetreuung.assistenzasanitaria@pec.prov.bz.it gesendet werden.

Die aktuelle Ausschreibung läuft über die SISAC (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati). Die SISAC kümmert sich auf nationaler Ebene um die Ausschreibung jener Stellen, die durch die Ausschreibungen des Landes Südtirol nicht besetzt wurden. Das Amt für Gesundheitsbetreuung lädt jene Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin sowie die Kinderärzte freier Wahl, die im Jahr 2022 bereits ein Ansuchen für die Zuteilung eingereicht haben, automatisch zur Ausschreibung der SISAC eingeladen. Die Zuteilungen der Stellen werden weiterhin vom Amt für Gesundheitsbetreuung des Landes abgewickelt und werden voraussichtlich im September 2022 stattfinden.