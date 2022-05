Arbeitsgruppe Glaube und Homosexualität: Vorstellung am 16. Mai

Bozen – Die Diözese Bozen-Brixen hat eine Arbeitsgruppe zu Glaube und Homosexualität eingerichtet. Die Arbeitsgruppe wird sich dafür engagieren, dass sich Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung in der Kirche beheimatet fühlen können.

Im Rahmen einer Pressekonferenz im Bozner Pastoralzentrum am kommenden Montag, 16. Mai 2022, stellt sich die Arbeitsgruppe der Öffentlichkeit vor. Gleichzeitig wird auch die Wanderausstellung „Unsichtbar sichtbar – Gleichgeschlechtlich Liebende in der Kirche“ präsentiert.

Im vergangenen Jahr ist am diözesanen Amt für Ehe und Familie mit dem Aufbau der Arbeitsgruppe Glaube & Homosexualität begonnen worden. Die Einrichtung der Arbeitsgruppe ist von der Diözesansynode ausgegangen, die in einer ihrer Maßnahmen die Einrichtung und den Aufbau einer solchen Arbeitsgruppe vorgesehen hat. Die Arbeitsgruppe setzt sich dafür ein, dass sich Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung in der Kirche beheimatet fühlen können. Gleichzeitig will sie Menschen für die Lebensrealität queerer Gläubiger sensibilisieren.

Die Arbeitsgruppe wird sich bei einer Pressekonferenz am kommenden Montag, 16. Mai 2022 – am Vortag des Internationaler Tages gegen Homophobie – offiziell der Öffentlichkeit vorstellen. Die Pressekonferenz findet im großen Saal des Bozner Pastoralzentrum mit Beginn um 10.00 Uhr statt.

Im Rahmen der Pressekonferenz wird auch die Wanderausstellung „Unsichtbar sichtbar – Gleichgeschlechtlich Liebende in der Kirche“ vorgestellt, die von der Arbeitsgruppe entwickelt wurde und die Lebensgeschichten von queeren Menschen in Südtirol enthält.