Arbeitsunfall am Reschen: 71-Jähriger schwer verletzt

Vier Meter in die Tiefe gestürzt

Graun – Im oberen Vinschgau hat sich am Freitag gegen 11.30 Uhr ein schwerer Arbeitsunfall ereignet.

Am Reschen in der Gemeinde Graun ist ein 71-jähriger Mann vier Meter in die Tiefe gestürzt. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Der Patient wurde vom Weißen Kreuz und vom Notarzt erstversorgt und dann mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 3 ins Bozner Krankenhaus geflogen.