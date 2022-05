Arme Bauern: Minenunfälle, Beschuss und Getreidebeschlagnahmen

Kiew – Minenunfälle, Beschuss durch Granaten und Raketen und plündernde und mordende russische Soldaten haben das früher friedliche Leben der ukrainischen Bauern komplett über den Haufen geworfen.

Trotzdem versuchen die Bauern, die in Frontnähe oder in gerade von der ukrainischen Armee zurückeroberten Gebieten leben, ihre zerstörten Bauernhöfe wiederaufzubauen und für die neue Ernte die Saat auszubringen. Zerbombte Getreidespeicher, zerstörte landwirtschaftliche Maschinen und Höfe, verminte Felder sowie getötete oder zum Heer einberufene Bauern haben aber zur Folge, dass in der Ukraine heuer viel weniger Weizen geerntet und exportiert werden wird.

Mit viel Mühe ist der ukrainische Bauer Grygorii Tkachenko gerade dabei, seinen rund 1.500 Hektar großen landwirtschaftlichen Betrieb wiederaufzubauen, berichtet „Politico“.

Sein riesiger Hof, der sich in der nordöstlichen Region Tschernihiw befindet – eine der fruchtbarsten Regionen Europas – wurde Anfang März von den russischen Streitkräften weitgehend zerstört. Durch Artillerie- und Raketenbeschuss verlor Grygorii Tkachenkos Betrieb viele landwirtschaftliche Maschinen, die Hälfte seines Viehs und mehrere Gebäude. Bei einem der Angriffe kam auch Valentina – eine Frau Anfang 60, die auf dem Hof mithalf – ums Leben. Die Russen, die eine Spur der Verwüstung hinterließen, töteten die übrig gebliebenen Kühe, die die Raketenangriffe überlebt hatten, plünderten die Wohnungen seines Hofs und verminten seine Felder. „Es war schrecklich, einfach schrecklich“, erzählt der Bauer.

In Europa wird gerne vergessen, dass sich der Krieg auf einem der fruchtbarsten Böden – den Schwarzerdeböden der Ukraine – abspielt. Das erschütternde Schicksal von Grygorii Tkachenko ist leider kein Einzelfall. In normalen Jahren ernährte die Ukraine das Zehnfache seiner eigenen Bevölkerung. Viele nordafrikanische Staaten und Länder des Nahen Ostens sind auf die enormen ukrainischen Exporte angewiesen, aber infolge der russischen Blockade der ukrainischen Schwarzmeerhäfen und nicht zuletzt aufgrund der direkten und indirekten Auswirkungen der Kriegshandlungen ist die Ausfuhr von ukrainischen Weizen und Sonnenblumenöl weitgehend versiegt.

Da die Felder entweder im russisch besetzten Teil der Ukraine liegen oder weil sie vermint oder mit verkohlten Überresten von Panzern und anderen militärischen Gerätschaften übersät sind, können schätzungsweise zehn Millionen Hektar – das entspricht rund einem Drittel der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche der Ukraine – zumindest heuer nicht bebaut werden. Zudem scheint Russland mit gezielten Zerstörungen von Getreidesilos und landwirtschaftlichen Maschinenparks gegen die Ukraine einen regelrechten „Getreidekrieg“ zu führen. In den von russischen Streitkräften besetzten Gebieten fänden zudem Requirierungen von Lebensmitteln und Getreide statt. In Kiew geht man davon aus, dass von Russland bereits rund 400.000 Tonnen Lebensmittel gestohlen wurden.

Genauso wie Grygorii Tkachenko sind aber auch andere ukrainische Bauern hart im Nehmen. Selbst in Frontnähe und obwohl die dauernde Gefahr besteht, durch Artillerie- und Raketenbeschuss oder im Acker eingegrabene Minen zu sterben, versuchen Bauern zumindest einen Teil ihrer Felder zu bestellen.

„Weil es auf den Äckern gefährlich ist, setzen sich viele Bauern nur mit einer kugelsicheren Weste auf den Traktor“, erzählt ein Landwirtschaftsexperte. Ein in den sozialen Netzwerken veröffentlichtes Video, das vor dem Hintergrund zweier ukrainischer Panzerhaubitzen einen Traktor bei der Aussaat zeigt, sagt in diesem Sinne mehr als tausend Worte.

Diese Bilder „heroischer Feldarbeit“ können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass durch Minenexplosionen und Raketenbeschuss nicht nur viele landwirtschaftliche Maschinen verloren gingen, sondern bereits auch etliche Bauern ihr Leben verloren. Auch in diesem Fall sagen Bilder und Videos, die zumeist durch Minenexplosionen zerstörte Traktoren zeigen, weit mehr als tausend Worte.

Russia fired a missile at a tractor in Kharkiv region, according to the National Police. 26-year-old tractor driver has numerous burns and injuries. This is now the Russian tactic – to use aircraft against agricultural equipment, to steal grain, to provoke food crisis. pic.twitter.com/ZrmMYj3PeN

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) May 11, 2022