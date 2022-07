Arzt verdient zu viel und muss 35.000 Euro rückzahlen

Bozen – In Italien ist es per Gesetz verboten, dass ein öffentlicher Angestellter mehr verdient als der Staatspräsident. Damit ist das Jahresgehalt bei 240.000 Euro brutto gedeckelt: Dieser Betrag darf nicht überschritten werden. Ein freiberuflicher Arzt, der sich an das Bozner Landesgericht gewandt hatte, hat nun auch den Prozess vor dem Berufungsgericht verloren.

Der Arzt hatte Werkverträge mit mehreren Krankenhäusern in Südtirol abgeschlossen. Auch nach seiner Pensionierung arbeitete er für den Sanitätsbetrieb weiter. Dabei geschah es, dass er zu viel verdiente.

Der Sanitätsbetrieb hatte ihn im Jahr 2015 darauf hingewiesen, dass die Schwelle von 240.000 Euro überschritten worden war. Der Betrieb weigerte sich deshalb, eine Rechnung in Höhe von 48.000 Euro auszubezahlen, und forderte zusätzlich 34.500 Euro zurück.

Der Arzt reichte Rekurs ein, denn er ging davon aus, dass in seinem Fall die Obergrenze galt, die das Land im Jahr 2015 eingeführt hatte. Damals war in Südtirol ein Limit für Entschädigungen im Sanitätsbetrieb von 288.000 Euro eingeführt worden, das im Jahr 2016 allerdings wieder abgeschafft worden war.

Nun muss der Arzt nicht nur 34.500 Euro zurück zahlen, sondern auch für die Gerichtsspesen in Höhe von 6.600 Euro aufkommen.