Auffahrunfall in Villnöss verläuft glimpflich

Villnöss – In St. Peter in Villnöss ist es am Mittwochabend zu einem Auffahrunfall gekommen, der glücklicherweise glimpflich ausging.

Der Unfall zwischen zwei Fahrzeugen geschah gegen 22.00 Uhr. Während ein 27-jähriger Mann unverletzt davon kam, zog sich ein 73-jähriger Südtiroler leichte Verletzungen zu.

Das Weiße Kreuz Klausen brachte den Mann ins Brixner Krankenhaus.

Die Freiwillige Feuerwehr St. Peter/Villnöss kümmerte sich um die Räumung der Unfallstelle.

Ebenso im Einsatz standen die First Responder.