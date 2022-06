Aufsehenerregender Verkehrsunfall bei Jenesien

Jenesien – Ein aufsehenerregender Verkehrsunfall hat sich am Samstag um 5.25 Uhr in der Früh auf der Straße nach Jenesien ereignet. Ein Pkw ist von der Straße abgekommen, hat sich in der Folge überschlagen und blieb auf dem Dach liegen.

Die Lenkerin des Pkw hatte noch einmal Glück im Unglück. Sie konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Die Freiwillige Feuerwehr von Jenesien kümmerte sich um die Erstversorgung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes sowie um die Sicherungs- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Im Einsatz standen auch das Weiße Kreuz und die Behörden.