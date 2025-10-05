Auftakt zur Nobel-Woche: Medizin-Nobelpreis wird vergeben

Von: apa

Das Karolinska-Institut in Stockholm gibt am Montag die Träger des diesjährigen Nobelpreises für Physiologie oder Medizin bekannt. Die Auszeichnung ist heuer mit elf Mio. Schwedischen Kronen (eine Mio. Euro) dotiert. Die Bekanntgabe bildet den Auftakt für die Nobelpreis-Woche: Am Dienstag werden die Preisträger für Physik mitgeteilt, Chemie kommt am Mittwoch dran, Literatur am Donnerstag, der Friedens-Nobelpreis am Freitag und am Montag darauf die Wirtschaftswissenschaften.

Die Auszeichnung wird traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel, verliehen. Im Vorjahr ging der Medizin-Nobelpreis an die beiden US-Forscher Victor Ambros und Gary Ruvkun. Sie wurden für die Entdeckung der microRNA und deren Rolle bei der posttranskriptionellen Genregulation ausgezeichnet.

