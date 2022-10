Aufwändige Bergung auf der Rittner-Straße

Ritten – Am Samstagvormittag wurden die Überreste von jenem Porsche Cayenne geborgen, der am vergangenen 28. Mai am Ritten einen Abgrund hinunter gestürzt ist. In Unterplatten – etwas oberhalb des Terl-Hofs – war der Wagen gegen 9.00 Uhr bergauf in der elften Kehre von der Fahrbahn abgekommen und über die Begrenzung aus Beton geraten. Anschließend stürzte er über 100 Meter in die Tiefe. Bei dem Unfall kamen Maria Giuditta Pasinetti (75) sowie Oksana Prjriz (61) ums Leben. Giovanna Pasinetti (73) saß am Steuer und kam mit schweren Verletzungen davon.

Über vier Monate nach dem tragischen Unfall wurde der Porsche Cayenne geborgen. Der Einsatz war äußerst aufwändig. Ein Spezialkranfahrzeug wurde in der Kehre platziert und das SUV damit aus dem Abgrund gehoben. Auch anderes schweres Gerät war vor Ort. Als der Porsche auf Straßenhöhe war, wurde das Auto auf einen Abschleppwagen platziert und konnte abtransportiert werden.

Weil bei dem Unfall keine Bremsspuren gefunden wurden, könnte der Pkw nun genaueren Aufschluss über die Ursache für den Unfall geben. Ein Defekt wurde, wie auch plötzliche Übelkeit der Lenkerin bislang nicht ausgeschlossen.