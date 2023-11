Ausländische Staatsangehörige verlassen Gazastreifen

Erstmals seit Beginn des Gaza-Kriegs am 7. Oktober hat eine Gruppe ausländischer Staatsangehöriger und Palästinenser mit Zweitpass die Grenze nach Ägypten überquert und den Gazastreifen verlassen. Der Ägyptische Rote Halbmond bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Einreise von 285 Personen am Mittwoch. Zuvor waren die ersten Rettungswagen mit Verletzten aus dem Gazastreifen einem ägyptischen Beamten zufolge in Ägypten eingetroffen.

Ägyptische Fernsehsender zeigten Aufnahmen von Rettungsautos, die auf der ägyptischen Seite des Grenzübergangs Rafah ankamen. Insgesamt sollen etwa 90 schwer verletzte Palästinenser zur medizinischen Behandlung in ägyptische Einrichtungen gebracht werden.

Zuvor hatten sich erste Ausländer von Gaza Richtung Ägypten aufgemacht. Nach US-Medienberichten soll das Golfemirat Katar die Öffnung Rafahs vermittelt haben. Diese Vereinbarung sei unabhängig von Gesprächen über die Freilassung von Geiseln. Katar habe in Absprache mit den USA, Israel, Ägypten und der Hamas vermittelt, berichtete die “Washington Post” unter Berufung auf eine Person mit Kenntnis der Gespräche.

Auf palästinensischer Seite des Grenzübergangs beobachtete ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP mindestens 40 Rettungswagen mit jeweils zwei Verletzten, die am Grenzübergang Rafah ankamen, um von dort nach Ägypten zu fahren. Die Verletzten sollen Berichten zufolge in ein Feldlazarett in der Stadt Sheikh Suweid rund 15 Kilometer von Rafah entfernt sowie in ein Krankenhaus nach El Arish und in den kompliziertesten Fällen auch nach Kairo gebracht werden.

Der Sprecher des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen sagte AFP, Ägypten sei eine Liste mit insgesamt 4.000 Verletzten übermittelt worden. Die Verletzten benötigten eine Versorgung, die im Gazastreifen nicht bereitgestellt werden könne.

Der Grenzübergang Rafah ist der einzige nicht von Israel kontrollierte Grenzübergang zum Gazastreifen. Am Mittwoch wurde der Grenzübergang erstmals seit dem Großangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober für Menschen geöffnet.

Die im Gazastreifen herrschende radikalislamische Hamas hatte am 7. Oktober bei einem beispiellosen Großangriff auf Israel nach israelischen Angaben mindestens 1.400 Menschen getötet, überwiegend Zivilisten, und mindestens 240 Menschen in den Gazastreifen verschleppt. Als Reaktion auf den Hamas-Angriff hat Israel den Gazastreifen unter Dauerbeschuss genommen.

Durch die israelischen Bombardierungen wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde 8.796 Menschen getötet. Unter den Toten seien 3.648 Kinder und Jugendliche im Alter unter 18 Jahren, berichtete die Behörde in Gaza am Mittwoch. Insgesamt sind seit Kriegsbeginn demnach 22.219 Menschen verletzt worden. Die Zahlen lassen sich gegenwärtig nicht unabhängig überprüfen.