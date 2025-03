Auto fuhr in Mannheim in Menschenmenge

Von: APA/Reuters

In der süddeutschen Stadt Mannheim ist laut Medienberichten ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Das berichteten mehrere Medien am Montag. Die Mannheimer Polizei meldete auf der Plattform X einen Einsatz in der Innenstadt. “Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, aufgrund der polizeilichen Einsatzlage die Mannheimer Innenstadt zu vermeiden und großräumig zu umfahren”, erklärte die Polizei. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor.