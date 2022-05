Auto stürzt in die Tiefe: Maria G. Pasinetti [75] und Oksana Prjriz [61] tot

Schwerer Unfall am Ritten

Ritten – Die Landesstraße auf den Ritten war am Samstagvormittag Schauplatz eines schweren Verkehrsunfalls mit zwei Todesopfern.

In Unterplatten – etwas oberhalb des Terl-Hofs – ist ein Porsche Cayenne gegen 9.00 Uhr bergauf in der elften Kehre von der Fahrbahn abgekommen, über die Begrenzung aus Beton geraten und über 100 Meter in die Tiefe gestürzt. Das Fahrzeug hat sich dabei mehrmals überschlagen.

Trotz aller Bemühungen der Einsatzkräfte konnte das Leben zweier Frauen leider nicht mehr gerettet werden. Es handelt sich dabei um Maria Giuditta Pasinetti (75) sowie Oksana Prjriz (61) ukrainischer Herkunft.

Giovanna Pasinetti (73), die Schwester der 75-Jährigen, zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde ins Krankenhaus Bozen geflogen. Laut Alto Adige online saß sie am Steuer des PS-starken SUV. Sie dürfte die Rittner Straße aber gut gekannt haben, da ihre Schwester am Ritten wohnt

Die beiden Schwestern führen gemeinsam die Boutique “Arianne” im historischen Zentrum von Bozen und sind in der Landeshauptstadt wohlbekannt. Die 61-jährige Oksana Prjriz war eine Freundin und Haushaltsmitarbeiterin der beiden Schwestern.

Im Einsatz waren der Notarzthubschrauber Pelikan 1, das Weiße Kreuz, die Bergrettung, die Freiwilligen Feuerwehren von Unterinn und Lengmoos-Klobenstein und die Notfallseelsorge.

Die Bergungsarbeiten waren aufwändig und schwierig. Die Rittnerstraße war für lange Zeit gesperrt.

Die Unfallursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen. An der Unfallstelle sollen keine Bremsspuren gefunden worden sein.