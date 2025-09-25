Aktuelle Seite: Home > Chronik > Autonomiereform: Kommission macht Weg frei

Autonomiereform: Kommission macht Weg frei

Donnerstag, 25. September 2025 | 08:16 Uhr
Schriftgröße

Von: luk

Rom/Bozen – Die Arbeiten zur Reform des Südtiroler Autonomiestatuts haben am Mittwoch eine weitere wichtige Etappe genommen. Der Gesetzgebungsausschuss für Verfassungsfragen in der Abgeordnetenkammer hat die Beratungen mit der abschließenden Abstimmung zur Beauftragung von Alessandro Urzì als Berichterstatter für das Plenum abgeschlossen.

Zudem hat die heutige Gruppensprechersitzung festgelegt, dass der Verfassungsgesetzentwurf bereits am Dienstag, 7. Oktober 2025, im Plenum der Abgeordnetenkammer behandelt wird. Damit steht die erste der insgesamt vier parlamentarischen Lesungen unmittelbar bevor. Im Anschluss ist der Senat am Zug.

„Wir freuen uns, dass die einzelnen Etappen auf dem noch langen, aber für Südtirol so wichtigen Weg zügig voranschreiten“, erklären die drei SVP-Kammerabgeordneten Dieter Steger, Renate Gebhard und Manfred Schullian.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Vernunft hat sich durchgesetzt”
Kommentare
102
“Vernunft hat sich durchgesetzt”
Tödlicher Geisterfahrer-Unfall: Untersuchung gegen zwei Carabinieri-Beamte
Kommentare
44
Tödlicher Geisterfahrer-Unfall: Untersuchung gegen zwei Carabinieri-Beamte
Fratelli d’Italia bringt Steuer für Kühe ins Spiel
Kommentare
40
Fratelli d’Italia bringt Steuer für Kühe ins Spiel
Trump kritisiert EU-Migrationspolitik und erwähnt Österreich
Kommentare
38
Trump kritisiert EU-Migrationspolitik und erwähnt Österreich
Panne bei Wasserstoffbus: Genau an wichtigem Verkehrsknotenpunkt 
Kommentare
29
Panne bei Wasserstoffbus: Genau an wichtigem Verkehrsknotenpunkt 
Anzeigen
Die Schule der magischen Tiere 4
Die Schule der magischen Tiere 4
ab 25. September im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 