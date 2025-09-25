Autonomiereform: Kommission macht Weg frei

Von: luk

Rom/Bozen – Die Arbeiten zur Reform des Südtiroler Autonomiestatuts haben am Mittwoch eine weitere wichtige Etappe genommen. Der Gesetzgebungsausschuss für Verfassungsfragen in der Abgeordnetenkammer hat die Beratungen mit der abschließenden Abstimmung zur Beauftragung von Alessandro Urzì als Berichterstatter für das Plenum abgeschlossen.

Zudem hat die heutige Gruppensprechersitzung festgelegt, dass der Verfassungsgesetzentwurf bereits am Dienstag, 7. Oktober 2025, im Plenum der Abgeordnetenkammer behandelt wird. Damit steht die erste der insgesamt vier parlamentarischen Lesungen unmittelbar bevor. Im Anschluss ist der Senat am Zug.

„Wir freuen uns, dass die einzelnen Etappen auf dem noch langen, aber für Südtirol so wichtigen Weg zügig voranschreiten“, erklären die drei SVP-Kammerabgeordneten Dieter Steger, Renate Gebhard und Manfred Schullian.