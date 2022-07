Autopsie bestätigt: Michael Hafner [19] ist ertrunken

Beisetzung am Montag

Bozen – Michael Hafner (19) ist ertrunken. Das hat die heute durchgeführte Autopsie am Leichnam des jungen Andrianers bestätigt, berichtet Alto Adige online.

Wie berichtet, war der 19-Jährige am Sonntag im großen Montiggler See verschwunden. Die Leiche wurde nach intensiver Suche drei Tage später, am Mittwoch, gefunden.

Zahlreiche Einsatzkräfte waren an der Suche beteiligt. Das verwendete Sonargerät lieferte schließlich die Basis für das Auffinden des Leichnams durch die Taucher.

Die Beerdigung von Michael Hafner wird am Montag in Andrian stattfinden.